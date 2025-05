ШТА СЕ ТО ДЕШАВА, ГДЕ ЈЕ ПРИМИРЈЕ? Експлозије одјекују Кашмиром, министар објавио снимак напада (ВИДЕО)

Експлозије одјекују у области Шринагара у Кашмиру у Индији, објавио је министар Омар Абдулах на свом "X" налогу.

Амерички председник Доналд Трамп саопштио је раније данас да је склопљено примирје Индије и Пакистана, али се ситуација променила у наредним часовима.

"Шта се дођавола управо десило са примирјем, експлозије се чују широм Сринагара", написао је Абдулах.

Војске Индија и Пакистана и даље нису одреаговале на експлозије. Абдулах је потом приложио и снимак.

Након експлозија, нестала је струја и Сринагару и Џамуу. Да подсетимо, у уторак 6. маја Индија је покренула ракетни напад на пакистански део Кашмира.

This is no ceasefire. The air defence units in the middle of Srinagar just opened up. pic.twitter.com/HjRh2V3iNW

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 10, 2025