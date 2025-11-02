СУКОБ УНУТАР ПОРОДИЦЕ КРВАВО ЗАВРШЕН Мушкарац избоден на смрт, осумњичени за напад ухапшен
02.11.2025. 17:33 17:35
Коментари (0)
Један мушкарац је данас избоден на смрт у француском граду Муан-Сарту, у региону Алп-Маритим, а осумњичени за напад је ухапшен.
Како је пренео Фигаро, позивајући се на изворе блиске истрази, жртва је имала више убодних рана, од којих најмање једну у пределу врата.
Убиство је починио мушкарац од двадесетак година, а како су додали извори, инцидент је започео сукобом унутар породице.
Осумњичени је ухапшен током поподнева, наведено је из жандармерије.
Друге појединости о инциденту за сада нису наведене.