СУКОБ УНУТАР ПОРОДИЦЕ КРВАВО ЗАВРШЕН Мушкарац избоден на смрт, осумњичени за напад ухапшен

Један мушкарац је данас избоден на смрт у француском граду Муан-Сарту, у региону Алп-Маритим, а осумњичени за напад је ухапшен.

Како је пренео Фигаро, позивајући се на изворе блиске истрази, жртва је имала више убодних рана, од којих најмање једну у пределу врата.

Убиство је починио мушкарац од двадесетак година, а како су додали извори, инцидент је започео сукобом унутар породице.

Осумњичени је ухапшен током поподнева, наведено је из жандармерије.

Друге појединости о инциденту за сада нису наведене.

Француска убиство хапшење
