СВЕЧАНИ ДОЧЕК ЗА НАЈМОЋНИЈЕГ САВЕЗНИКA ВАН ЕВРОПЕ И АЗИЈЕ За њега је Путин послао специјални авион

Он је један од главних савезника руског председника на афричком континенту и због тога је Путин послао посебан авион којим је он са најближим сарадницима допутовао у Москву.

Тим чином је Путин јасно ставио до знања свима колико га цени и поштује. Светски медији пишу да је главни гост у Москви председник Народне Републике Кине Си Ђинпинг, а Траоре и Буркина Фасо су главни савезници Русије у Африци.

Ibrahim Traoré's visit to Moscow... Russian protection at the highest level!



Ibrahim Traore arrived in Moscow at the invitation of President Vladimir Putin to attend Victory Day celebrations.



Russia sent a private plane to transport him from Burkina Faso, accompanied by fighter… pic.twitter.com/Wv9tYfJP6O

— Sprinter Observer (@SprinterObserve) May 8, 2025