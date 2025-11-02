ШВЕЂАНИ ДОШЛИ НА ГЕНИЈАЛНУ ИДЕЈУ Искористили топлоту рачунара да би грејали домове
Швеђани, који су међу најнапреднијим народима када је реч о екологији и одрживим технологијама, представили су иновацију која би могла да промени будућност енергетике. Они су, наиме, пронашли начин да искористе топлоту рачунара за грејање домова!
Овај шведски пројекат показује како се технологија и екологија могу спојити у практично решење које доноси уштеде и смањује емисију штетних гасова, пише Крстарица.
У једном делу Стокхолма, тачније у насељу Скарпнак, гради се велика база података. Сви који поседују рачунаре знају колико се загревају, али сигурно још никад ником није пало на памет да би се та енергија могла искористити у сврху грејања куће.
Швеђани су се управо досетили тога и дошли на идеју да искористе ту иначе бескорисну енергију. Топлотном енергијом рачунара загреваће ће око 30.000 домаћинстава.
Рачунари, посебно они у великим базама података, производе огромну количину топлоте која се обично расипа. Уместо да се енергија троши на хлађење, Швеђани су одлучили да је претворе у користан извор грејања за домаћинства.
Пројекат води компанија Фортум, а према њиховим проценама, топлота из дата центара може да загреје око 30.000 домаћинстава. У будућности, овај модел могао би да обезбеди грејање за више од 10 одсто кућа и зграда у Стокхолму.
Принцип рада је следећи: рачунари током рада ослобађају топлоту, док специјални системи прикупљају ту енергију и преусмеравају је у мрежу даљинског грејања. Топлота се затим дистрибуира до домаћинстава, чиме се смањује потреба за фосилним горивима.
Овај пројекат има двоструку корист - еколошку јер смањује емисију угљен-диоксида и доприноси чистијем ваздуху, као и економску, пошто домаћинства добијају грејање по нижој цени, док град користи ресурсе који су до сада били отпадна енергија.