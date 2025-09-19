ТАЈМЕР ОДБРОЈАВА КРАЈ Да ли трећи светски рат почиње 3. новембра? КОЛИКО БИ ТРАЈАО, ЕКСПЕРТИ КАЖУ ОВО
Генерални секретар НАТО Марк Руте издао је упозорење које би могло довести до тога да се свет врло брзо спусти у Трећи светски рат.
Ако сте мислили да 2025. не може бити гора, увек се иза угла налази нешто што ће нам бацити живот у хаос, пише Лад Библе.
Тензије широм света расту, изазивајући страхове да се спрема још један рат - овог пута између земаља савезница НАТО и Русије.
До овога долази након што је Русија тврдила да су те земље ушле у рат с њима након што су подржале Украјину после инвазије, а затим штитиле Пољску након што је Русија послала дронове у њен ваздушни простор.
Уједињено Краљевство је објавило да ће британски ловци учествовати у мисијама НАТО за одбрану Пољске, а сада се огласио Марк Руте о томе какав би све то могло имати утицај, нарочито ако би се умешао и савезник Русије, Кина.
Кина већ годинама покушава да преузме Тајван, а он верује да би те две земље могле заједно да раде на томе да обострано остваре оно што желе, све док Русија обезбеђује скретање пажње са кинеске инвазије.
"Немојмо бити наивни", рекао је Руте за Њујорк тајмс.
"Ако председник Кине Си Ђинпинг жели да нападне Тајван, он би најпре обезбедио да позове свог веома млађег партнера у свему овоме, Владимира Владимировича Путина, који седи у Москви, и да му каже: 'Хеј, ја ћу ово да урадим, и треба ми да их држиш заузетим у Европи нападом на територију НАТО'. То је највероватнији начин на који ће се ово одвијати."
НАТО је упозорен да би руски лидер Владимир Путин "могао да удари на Лондон или Париз", а коментари из Кремља нимало не стишавају пламен.
Русија и Украјина су већ неколико година у сукобу, у ком је председник САД Доналд Трамп чак покушао да посредује ради мировног споразума.
Али Путинови саветници су рекли да су земље НАТО већ у рату након што је Пољска оборила њихове дронове.
Ово је први познати случај да је члан НАТО оборио војне ресурсе Кремља.
Пољски премијер Доналд Туск рекао је да је њихов ваздушни простор злоупотребљен и да то није нешто што се може олако схватити.
"НАТО је у рату с Русијом; то је очигледно и не треба му доказ. НАТО пружа директну и индиректну подршку кијевском режиму", рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков руским новинарима 15. септембра.
Заменик председника Савета безбедности Русије Дмитриј Медведев затим је на Телеграму упозорио: "Али озбиљно, спровођење провокативне идеје о... стварању 'зоне забране летења изнад Украјине' и могућности да земље НАТО обарају наше беспилотне летелице значиће само једно - рат између НАТО и Русије."
Након повреде ваздушног простора, НАТО је у саопштењу навео: "Активност на више подручја, која ће почети у наредним данима и трајати неодређено време, јесте одговор на континуиране повреде ваздушног простора, укључујући бројне руске дронове који су прекршили пољски ваздушни простор 10. септембра."
Према генералу Ричарду Ширафу, за Daily Mail, ево шта би могло да се догоди:
Ако би рат почео 3. новембра 2025, могао би да избије због нестанка струје у Виљнусу, главном граду Литваније, што би затим угасило основне градске службе.
Следи грађански немир, а кварови у снабдевању струјом потом погађају Летонију и Естонију. Одатле, председник Литваније Гитанас Науседа могао би да прогласи војно стање као одговор на немире, а трупе би упале у град.
Министар енергетике Даинијус Креивис тврди да је злонамерни софтверски напад на националну мрежу узрок проблема, а док лидери уводе полицијски час, Шведска и Пољска нуде резервне генераторе.
Уједињено Краљевство, Француска и Немачка суочавају се с кваровима на мрежи, а панику гаси Кир Стармер.
Четвртог новембра, Путин објављује да се трупе у Калињинграду стављају у пуну приправност и да ће се распоредити на граници с Литванијом. Затим председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен упозорава Кремљ да не улази у њихов простор.
На језеру Виститис, близу границе Литваније с Пољском и Калињинградом, избија сукоб у којем литванске и чешке трупе узвраћају ватру на малу герилску групу непознатих нападача.
Када војници НАТО бивају убијени, а један нападач заробљен, он тврди да је проруски Литванац, али се испоставља да је плаћеник из Чеченије.
Путин тврди да су руске снаге у Калињинграду биле под ватром и инвазијом заузима Сувалки коридор.
Руте објављује да се активира Члан 5 повеље НАТО и упозорава Трампа.
Пољска упозорава Русију да се држи подаље од њеног ваздушног простора, а Уједињено Краљевство је у стању високе приправности.
Шестог новембра, групу за појачано присуство (еФП) у Литванији напада Русија, а НАТО и Трамп се укључују. Али Трамп неће осудити Русију.
Британски министар одбране Џон Хили извештава Кобру (ЦОБРА - кризни комитет британске владе који се окупља у ситуацијама националне безбедности, хитних стања или великих криза, оп.аут.) да је Русија ушла у Виљнус, а Финска и Пољска покушавају да пруже подршку, али бивају одсечене.
Шестог новембра, председник Си обећава пуну подршку и у Литванији и у Украјини, а кинеске ракете започињу напад на Тајван.
Седмог новембра, Трамп ће упозорити Кину на санкције, а кинески ратни бродови ће кренути у блокаду, после чега следи потпуна инвазија.
САД неће спасавати Тајван, већ ће санкционисати Кину. Ако Уједињено Краљевство буде куповало из Кине, и оно ће се суочити с проблемима.
Француски председник Емануел Макрон стаје на страну Кине и почиње да преузима контролу над балтичким државама усред хаоса, а НАТО се суштински распада на пола.
