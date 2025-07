ТЕЖИ СЕ ПРЕГОВАРАЧКОМ РЕШЕЊУ ЗА УКРАЈИНУ Путин и Трамп о Инстамбулском споразуму и Ирану; Руски лидер не одустаје од циљева

Трамп и Путин су последњи пут причали 14. јуна, а главна тема њиховог позива био је Иран, док су овај пут више разговарали о ситуацији у Украјини.

Владимир Путин је данас изненада најавио да ће ускоро разговарати са лидером Америке Доналдом Трампом.

- Данас ћу разговарати са председником Америке - рекао је Путин током посете изложби у оквиру форума "Снажне идеје за ново време".

Russia will ELIMINATE ‘the well-known initial causes’ of Ukraine conflict



Putin lays out Russia’s goals to Trump



According to top aide Ushakov https://t.co/wABAHQO6Bh pic.twitter.com/5nwEhywbIr

— RT (@RT_com) July 3, 2025