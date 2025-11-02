overcast clouds
ТИНЕЈЏЕРКА УМРЛА НА ЗУБАРСКОЈ СТОЛИЦИ Изненада изгубила свест током рутинске операције вађења умњака

02.11.2025. 19:00
Тинејџерка из Илиноиса је изненада преминула након губитка свести за време стоматолошке интервенције.

Софи Фармер, седамнаестогодишња тинејџерка из Илиноиса, изненада је изгубила свест током рутинске операције вађења умњака у Центру за оралну хирургију и зубне импланте Northern Lakes у Грејслејку, око 80 километара од Чикага, 21. јула, преноси Србија данас.

Када су болничари стигли, Софино срце је престало да куца и престала је да дише. Ординација је одмах започела интравенску терапију, док су болничари извели реанимацију и интубацију.

Док је била у колима хитне помоћи, Софи је повратила пулс и почела поново да дише, али није повратила свест. Превезена је у Дечју болницу Advocate, где је три дана касније, 24. јула, преминула, преноси Lake & McHenry County Scanner.

Након тромесечне истраге, Канцеларија мртвозорника Округа Кук утврдила је да је Софи Фармер преминула услед компликација изазваних ретким генетским поремећајем АРИД1Б. Смрт је класификована као природна, а узрок наведен као компликације током стоматолошке операције вађења зуба под седацијом, уз допринос мутације гена АРИД1Б и вишеструких неуролошких абнормалности.

У питању је ретки генетски поремећај који може изазвати значајно кашњење у развоју и инвалидитет, наводи Фондација за истраживање АРИД1Б.

