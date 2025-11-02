ТИНЕЈЏЕРКА УМРЛА НА ЗУБАРСКОЈ СТОЛИЦИ Изненада изгубила свест током рутинске операције вађења умњака
Тинејџерка из Илиноиса је изненада преминула након губитка свести за време стоматолошке интервенције.
Софи Фармер, седамнаестогодишња тинејџерка из Илиноиса, изненада је изгубила свест током рутинске операције вађења умњака у Центру за оралну хирургију и зубне импланте Northern Lakes у Грејслејку, око 80 километара од Чикага, 21. јула, преноси Србија данас.
Када су болничари стигли, Софино срце је престало да куца и престала је да дише. Ординација је одмах започела интравенску терапију, док су болничари извели реанимацију и интубацију.
Док је била у колима хитне помоћи, Софи је повратила пулс и почела поново да дише, али није повратила свест. Превезена је у Дечју болницу Advocate, где је три дана касније, 24. јула, преминула, преноси Lake & McHenry County Scanner.
Након тромесечне истраге, Канцеларија мртвозорника Округа Кук утврдила је да је Софи Фармер преминула услед компликација изазваних ретким генетским поремећајем АРИД1Б. Смрт је класификована као природна, а узрок наведен као компликације током стоматолошке операције вађења зуба под седацијом, уз допринос мутације гена АРИД1Б и вишеструких неуролошких абнормалности.
У питању је ретки генетски поремећај који може изазвати значајно кашњење у развоју и инвалидитет, наводи Фондација за истраживање АРИД1Б.