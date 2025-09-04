ТРАМП БЕСНЕО НА ”КОАЛИЦИЈУ ВОЉНИХ” Извршио је нови притисак због куповине руске нафте
ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп поручио је данас европским лидерима да Европа мора да престане да купује руску нафту јер продаја тог енергента помаже Москви у финансирању рата против Украјине, рекао је неименовани званичник Беле куће за Ројтерс.
Трамп је рекао учесницима састанка "Коалиције вољних" да Европа мора да престане да купује руску нафту након што је Русија за годину дана зарадила 1,1 милијарду евра продајом горива ЕУ, навео је званичник.
Према његовим речима, европски лидери морају да изврше економски притисак на Кину због тога што, како се наводи, финансира руске ратне напоре.
Званичник је навео да је Трамп јасно ставио до знања да рат у Украјини није његов рат, већ да и Европљани такође морају да појачају напоре у циљу окончања тог сукоба.
Европска комисија је предложила закон о постепеном укидању увоза руске нафте и гаса у ЕУ до 1. јануара 2028. године.
У Паризу је данас одржан састанак "Коалиције вољних" о безбедносним гаранцијама за Украјину.
Председник Француске Емануел Макрон саопштио је по завршетку састанка да се 26 земаља формално обавезало да разместе своје снаге у Украјини "било на копну, мору или у ваздуху", као део међународних безбедносних гаранција.