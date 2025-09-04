scattered clouds
25°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРАМП БЕСНЕО НА ”КОАЛИЦИЈУ ВОЉНИХ” Извршио је нови притисак због куповине руске нафте

04.09.2025. 18:51 18:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп поручио је данас европским лидерима да Европа мора да престане да купује руску нафту јер продаја тог енергента помаже Москви у финансирању рата против Украјине, рекао је неименовани званичник Беле куће за Ројтерс.

Трамп је рекао учесницима састанка "Коалиције вољних" да Европа мора да престане да купује руску нафту након што је Русија за годину дана зарадила 1,1 милијарду евра продајом горива ЕУ, навео је званичник.

Према његовим речима, европски лидери морају да изврше економски притисак на Кину због тога што, како се наводи, финансира руске ратне напоре.

Званичник је навео да је Трамп јасно ставио до знања да рат у Украјини није његов рат, већ да и Европљани такође морају да појачају напоре у циљу окончања тог сукоба.

Европска комисија је предложила закон о постепеном укидању увоза руске нафте и гаса у ЕУ до 1. јануара 2028. године.

У Паризу је данас одржан састанак "Коалиције вољних" о безбедносним гаранцијама за Украјину. 

Председник Француске Емануел Макрон саопштио је по завршетку састанка да се 26 земаља формално обавезало да разместе своје снаге у Украјини "било на копну, мору или у ваздуху", као део међународних безбедносних гаранција.

 

Доналд Трамп руска нафта
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај