ТРАМП МЕЊА НАЗИВ ПЕНТАГОНА У "МИНИСТАРСТВО РАТА" Промена назива јер "ЗВУЧИ БОЉЕ"
ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп најавио је да ће данас потписати извршну уредбу којом ће омогућити да се Министарство одбране поново назива Министарством рата, што је назив који је био коришћен до 1949. године.
Прошлог месеца, Трамп је рекао да је спреман да преименује војни ресор у склопу напора да промени слику снаге која се повезује са америчком војском.
"Министарство рата - то просто звучи боље. Наравно да желимо одбрану, али понекад морамо и у офанзиву. Kао Министарство рата, побеђивали смо све", истакао је Трамп, преноси "Вашингтон тајмс".
Министар одбране Пит Хегсет објавио је на мрежи Икс великим словима "Министарство рата" уз линк за чланак Фокс њуза, који је први објавио вест о планираној извршној наредби.
Иако председник не може самостално званично да промени име савезног министарства без одобрења Kонгреса, уредба коју ће потписати данас омогућава коришћење "алтернативног назива", што значи да ће у јавним наступима и интерним комуникацијама моћи да се користи назив "Министарство рата".
"Министарство рата" је био оригинални назив од оснивања 1789. године, све до реформе из 1947, када је администрација тадашњег америчког председника Харија Трумана спојила војску, морнарицу и новоформирану авијацију у један ресор - Министарство одбране (Defense Department).
Име је званично промењено у "Министарство одбране" 1949. године.