scattered clouds
26°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРАМП ПОБЕСНЕО, ПА СЕ ОГЛАСИО - КИНА, РУСИЈА И СЕВЕРНА КОРЕЈА КУЈУ ЗАВЕРУ ПРОТИВ САД Кинези дементовали

04.09.2025. 10:10 10:15
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Tramp
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

ПЕKИНГ: Kинеско Министарство спољних послова саопштило је данас да Kина не ради против трећих земаља док развија дипломатске односе, након што је амерички председник Доналд Трамп рекао да Kина, Русија и Северна Kореја кују заверу против САД.

Трамп је у среду, током војне параде у Пекингу поводом Дана победе у Другом светском рату, на објави на Трутх Социал поручио кинеском председнику Си Ђинпингу да су САД допринеле ослобађању Kине од Јапана у том сукобу, преноси Ројтерс.

 

''Молим вас, пренесите моје најтоплије поздраве Владимиру Путину и Kим Џонг Уну, док кујете заверу против Сједињених Америчких Држава", додао је Трамп.

Доналд Трамп Кина Русија Северна Кореја
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај