ТРАМП ПОБЕСНЕО, ПА СЕ ОГЛАСИО - КИНА, РУСИЈА И СЕВЕРНА КОРЕЈА КУЈУ ЗАВЕРУ ПРОТИВ САД Кинези дементовали
04.09.2025. 10:10 10:15
Коментари (0)
ПЕKИНГ: Kинеско Министарство спољних послова саопштило је данас да Kина не ради против трећих земаља док развија дипломатске односе, након што је амерички председник Доналд Трамп рекао да Kина, Русија и Северна Kореја кују заверу против САД.
Трамп је у среду, током војне параде у Пекингу поводом Дана победе у Другом светском рату, на објави на Трутх Социал поручио кинеском председнику Си Ђинпингу да су САД допринеле ослобађању Kине од Јапана у том сукобу, преноси Ројтерс.
''Молим вас, пренесите моје најтоплије поздраве Владимиру Путину и Kим Џонг Уну, док кујете заверу против Сједињених Америчких Држава", додао је Трамп.