ТРАМП СТИЖЕ У ИЗРАЕЛ! Неће ићи у Појас Газе, Нетанјаху му спрема велики дочек
Трамп би требао да слети на аеродром Бен Гурион, где ће га дочекати на свечаној церемонији.
Израелски премијер Бењамин Нетањаху одржао је говор након што је примирје ступило на снагу у подне по локалном времену. Потврдио је да ће израелске снаге остати у Гази како би одржале притисак на Хамас све док се та група не разоружа.
Војска се тренутно премешта на почетне линије размештаја унутар Газе, како је договорено у споразуму о примирју. Нетањаху је рекао да Израел "држи Хамас опкољен са свих страна у припреми за следећу фазу плана", мислећи на другу фазу мировног плана америчког председника Доналда Трампа. Та фаза предвиђа да се Хамас разоружа и повуче са власти у Гази, која би требала да буде демилитаризована.
- Ако се то постигне лакшим путем, добро, ако не, постићиће се тежим - рекао је Нетањаху. Додао је да Хамас мора да ослободи све преостале израелске таоце у року од 72 сата па је изразио уверење да ће се сви таоци вратити кућама наредних дана.
Израелски Ченел 12 јавља да се очекује долазак америчког председника Доналда Трампа у Израел ујутро у понедељак, 13. октобра. Трамп би требао да слети на аеродром Бен Гурион, где ће га дочекати на свечаној церемонији.
Према писању Тајмс оф Израел, посета ће бити краћа него што је првобитно планирано због логистичких потешкоћа при организацији пута у тако кратком року.
После доласка, Трамп би требао одмах да крене према Кнесету у Јерусалиму, где ће одржати говор пре почетка јеврејског празника Симхат Тора који почиње у понедељак увече. Ако је тај распоред тачан, председник неће имати времена да посети Трг талаца у Тел Авиву.
Јуче је потврђено да Трамп током своје посете Блиском истоку неће ићи у Газу.