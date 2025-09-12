clear sky
ТРАМП ЗАПАЊИО СВЕТ! Радикалне левичарске лудаке морамо да пребијемо

12.09.2025. 13:35 13:40
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
a
Фото: youtube prinstcrin/ NBC News

Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп рекао је да, након убиства америчког патриоте Чарлија Кирка, "радикални левичарски лудаци једноставно морају да буду пребијени".

"Морамо бити храбри у животу. И имамо сјајну земљу. Имамо радикалне левичарске лудаке и једноставно их морамо пребити", рекао је Трамп новинарима испред Беле куће, одговарајући на питање да ли има поруку за конзервативце који би могли да се осећају као да су мете радикалних група, пренео је Политико.

Како је рекао, позваће своје присталице да следе ненасилни пут као одговор на пуцњаву.

"Кирк је био заговорник ненасиља. Волео бих да видим да људи тако реагују", навео је Трамп.

Трампови коментари уследили су након што је 31-годишњи Кирк убијен током јавног наступа на универзитетском кампусу у Орему у држави Јути. Власти нису ухапсиле стрелца, а мотив Кирковог убиства остаје непознат.

Након пуцњаве, Трамп је снимио обраћање из Овалног кабинета и објавио га на друштвеним мрежама, где је хвалио Кирка и окривио "радикалну левицу" за његову смрт.

"Имамо радикалну левичарску групу лудака. Једноставно апсолутне лудаке. И решићемо тај проблем", изјавио је Трамп.

 

 

Доналд Трамп сједињене америчке државе левичари
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Вести Свет
