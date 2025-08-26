clear sky
ТРАМП ЗАПРЕТИО КИНИ ЦАРИНОМ ОД 200 ОДСТО! Или ће испоручивати Америци ОВО, или таксе лете у небо

26.08.2025. 14:54 15:41
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Фото: youtube prinstcrin/ NBC News

Амерички председник Доналд Трамп запретио је у понедељак да ће наметнути царине од 200 посто на увоз кинеске робе ако Пекинг не успостави поуздане испоруке магнета од ретких земних елемената у САД.

"Морају нам дати магнете. Ако нам не дају магнете, мораћемо им наплаћивати царину од 200 посто, или нешто слично”, изјавио је Трамп у понедељак у Белој кући на састанку с јужнокорејским предсједником Лијем Џае Мјунгом.

Амерички председник признао је да би такве екстремне мере у пракси зауставиле трговину с Кином, додавши да би тај сценарио, буде ли то нужно, био прихватљив за САД.

Ретки земни елементи кључне су сировине за модерну технологију, а употребљавају се у производњи мобилних телефона, ветротурбина, електричних возила и војне опреме. Посебно важну улогу имају магнети од тих метала.

Кина је водећа светска земља у производњи и обради ретких земних елемената, док се САД ослањају на увоз. У јеку трговинског сукоба Пекинг је раније ограничио извоз ретких земних метала и магнета, пренела је агенција Хина.

 

 

Доналд Трамп кина царине
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Вести Свет
