ТРАМП ЗАПРЕТИО КИНИ ЦАРИНОМ ОД 200 ОДСТО! Или ће испоручивати Америци ОВО, или таксе лете у небо
Амерички председник Доналд Трамп запретио је у понедељак да ће наметнути царине од 200 посто на увоз кинеске робе ако Пекинг не успостави поуздане испоруке магнета од ретких земних елемената у САД.
"Морају нам дати магнете. Ако нам не дају магнете, мораћемо им наплаћивати царину од 200 посто, или нешто слично”, изјавио је Трамп у понедељак у Белој кући на састанку с јужнокорејским предсједником Лијем Џае Мјунгом.
Амерички председник признао је да би такве екстремне мере у пракси зауставиле трговину с Кином, додавши да би тај сценарио, буде ли то нужно, био прихватљив за САД.
Ретки земни елементи кључне су сировине за модерну технологију, а употребљавају се у производњи мобилних телефона, ветротурбина, електричних возила и војне опреме. Посебно важну улогу имају магнети од тих метала.
Кина је водећа светска земља у производњи и обради ретких земних елемената, док се САД ослањају на увоз. У јеку трговинског сукоба Пекинг је раније ограничио извоз ретких земних метала и магнета, пренела је агенција Хина.