ТРАМПОВА НОВА „ИГРАЧКА“ ИЛИ… Чему служи фамозна „ЗЛАТНА КУПОЛА“? Амбициозан пројекат "тежак" је 175 МИЛИЈАРДИ ДОЛАРА, ево како је замишљено да функционише
Администрација председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа развија нови систем противракетне одбране под називом "Златна купола" (Golden Dome), који ће се састојати од четири слоја заштите - једног свемирског и три копнена, са укупно 11 батерија кратког домета распоређених широм континенталног дела САД, као и на Аљасци и Хавајима.
Презентација пројекта, под називом "Go Fast, Think Big!", представљена је прошле недеље пред око 3.000 извођача у области одбране у Хантсвилу, савезна држава Алабама, а документа указују на изузетну сложеност система који би требало да буде оперативан до 2028. године, што је циљ који је поставио Трамп лично, наводи Ројтерс у анализи.
Иако се процењује да ће трошкови изградње система износити око 175 милијарди долара, још није прецизирано колико ће бити потребно лансера, пресретача, земаљских станица и ракетних база.
Како наводе амерички званичници, до сада је Конгрес одобрио 25 милијарди долара за "Златну куполу", док је додатних 45,3 милијарде предвиђено Трамповим буџетским предлогом за 2026. годину.
Шта је "Златна купола"?
Систем "Златна купола" замишљен је као вишеслојни штит за одбрану територије САД од ракетних претњи, по узору на израелски систем "Гвоздена купола", али далеко већих размера због географског обима који мора да покрије и разноврсности потенцијалних претњи.
Према доступним информацијама, систем ће имати четири интегрисана слоја - свемирски сегмент са сензорима за рано упозорење и праћење ракета, као и три копнена слоја која укључују:
Један од најзначајнијих новитета је планирана изградња велике ракетне базе на Средњем западу САД, која би служила за постављање најновијих пресретача.
САД тренутно имају лансирне базе за ракетну одбрану у јужној Калифорнији и на Аљасци, док би трећа база на Средњем западу додатно ојачала заштиту од интерконтиненталних балистичких пројектила из земаља које се сматрају "непријатељским".
Један од кључних циљева "Златне куполе" јесте могућност пресретања ракета у раној фази лета, док се ракета још успиње кроз атмосферу, чиме би се повећале шансе за успешно пресретање.