СВЕТ У ИШЧЕКИВАЊУ Трамп и Путин сутра на Аљасци решавају судбину рата у Украјини – МОГУ ЛИ ДВА ЛИДЕРА ПРЕОКРЕНУТИ ТОК ГЛОБАЛНЕ ПОЛИТИКЕ?

14.08.2025. 12:36 12:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
2
Фото: TANJUG: Susan Walsh / Canva

Сутрашњи састанак америчког председника Доналда Трампа и руског председника Владимира Путина у Енкориджу на Аљасци носи тежину историјског тренутка.

Од исхода разговора може зависити крај једног од највећих конфликата 21. века – рата у Украјини.

Састанак без временског ограничења

Према најавама Кремља, самит ће почети у 11.30 по локалном времену, у ваздухопловној бази Елмендорф–Ричардсон. На почетку ће лидери разговарати тет-а-тет, а затим ће се придружити чланови делегација.

rusija sad pregovori AI
Фото: Ilustracija/ AI

Тема свих тема биће украјинска криза – прекид ватре и трајно мировно решење. Како је изјавио помоћник руског председника Јуриј Ушаков, трајање сусрета није унапред одређено: „Све зависи од тока разговора.“

Понуде које могу променити ток рата

Лондонски Телеграф открива да Трамп припрема пакет понуда како би придобио Москву за окончање рата. У том пакету су:

приступ ретким земљаним минералима у САД и у деловима Украјине под руском контролом,

ублажавање санкција руској авио-индустрији,

отварање природних ресурса Аљаске за руске компаније.

Амерички министар финансија Скот Бесент, који учествује у припреми сусрета, истражује економске компромисе који би убрзали споразум.

Привремено ублажавање санкција

Да би се самит уопште одржао, Вашингтон је привремено ублажио одређене санкције Русији. То се односи искључиво на финансијске трансакције потребне за организацију сусрета и важи до 20. августа. Остале санкције остају на снази.

Шта су ретки земљани минерали?

Ретки земљани минерали су кључни за производњу високотехнолошких уређаја, електричних возила и војне опреме. 

Контрола над њима значи стратешку предност у енергетском и технолошком сектору, што ову понуду чини посебно значајном у геополитичком контексту.

Зеленски и Макрон упозоравају

Украјински председник Володимир Зеленски упозорио је Трампа и европске лидере да „Путину не може да се верује“. Француски председник Емануел Макрон је пак оценио да је самит „велики поклон Москви“, што се, како извори тврде, није допало Трампу.

Трамп, међутим, наглашава да је на Путину и Зеленском да се договоре око територија, док ће он створити услове за мировни споразум.

Ко чини делегације?

Руску страну предводи министар спољних послова Сергеј Лавров, уз министра одбране Андреја Белоусова, министра финансија Антона Силуанова, директора Руског фонда за директне инвестиције Кирила Дмитријева и Јурија Ушакова.

rusija ukrajina pregovori AI
Фото: Grok, AI

Са америчке стране, поред Трампа, присутни су кључни саветници за националну безбедност, финансије и енергетику, као и министар финансија Бесент.

Аљаска у жижи светске јавности

Гувернер Аљаске Мајк Данлви најавио је да ће разговори трајати неколико сати и да ће послужити као основа за наредне рунде преговора. Додао је да ће уочи самита разговарати са Трампом о енергетским и инфраструктурним пројектима у држави, укључујући и питања критичних минерала.

Свет ће сутра гледати ка Аљасци, где би за једним столом могла да се напише нова страница историје. Да ли ће Трамп и Путин изаћи са планом за мир, или ће овај сусрет остати тек дипломатски покушај без резултата – знаће се ускоро.

Рат у Украјини Доналд Трамп владимир путин
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
