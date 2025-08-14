light rain
ТРАМП СПРЕМА ЕКОНОМСКЕ ПОНУДЕ ЗА ОКОНЧАЊЕ РАТА У УКРАЈИНИ Ево шта нуди Путину у замену за мир

ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп припрема се да понуди руском лидеру Владимиру Путину приступ ретким земљаним минералима како би га подстакао да оконча рат у Украјини, пише лондонски Телеграф.

Према сазнањима листа, Трамп ће на састанак са Путином доћи са бројним уносним предлозима, што укључује отварање природних ресурса Аљаске за Москву и укидање неких америчких санкција на руску авио-индустрију.

Извори Телеграфа наводе да предлози укључују давање Путину приступа ретким земљаним минералима и на територији Украјине које Русија тренутно контролише.

Лондонски лист наводи да је амерички министар финансија Скот Бесент међу званичницима америчке администрације који информишу и саветују Трампа пред његов састанак са Путином у Енкориџу.

Бесент истражује економске компромисе које САД могу да направе са Русијом како би се убрзао споразум о прекиду ватре.

Раније данас Трамп је рекао да ће се Путин суочити са "тешким последицама" ако не пристане да оконча рат у Украјини на састанку који је заказан у петак на Аљасци.

