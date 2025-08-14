light rain
27°C
14.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1724
usd
100.2759
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПУТИН И ТРАМП СУТРА У ЕНКОРИЏУ Главна тема украјинска криза

14.08.2025. 09:08 09:13
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Tramp i Putin
Фото: Tanjug/AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ЕНKОРИЏ: Предстојећи састанак између руског председника Владимира Путина и председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа, заказан за сутра у Енкори­џу на Аљасци, трајаће неколико сати, изјавио је гувернер Аљаске Мајк Данливи.

"Мислим да ће састанак трајати неколико сати, а не дана, и да ће послужити као основа за будуће разговоре о окончању рата", рекао је Данливи за локалну медијску кућу, "Аласка’с Неwс Соурце".

Гувернер је додао да планира да пре самита разговара са Трампом о енергетској инфраструктури у држави, укључујући изградњу гасовода, као и о питањима критичних минерала.

Kремљ и Бела кућа су у суботу потврдили одржавање самита, а портпаролка Беле куће, Kеролајн Левит прецизирала је да ће састанак бити одржан у Енкори­џу.

Према наводима руског председничког помоћника Јурија Ушакова, централна тема биће "опције за постизање дугорочног, мирног решења украјинске кризе", пренела је Риа новости.

САД сад и русија Русија Доналд Трамп Владимир Путин
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај