ПУТИН И ТРАМП СУТРА У ЕНКОРИЏУ Главна тема украјинска криза
ЕНKОРИЏ: Предстојећи састанак између руског председника Владимира Путина и председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа, заказан за сутра у Енкориџу на Аљасци, трајаће неколико сати, изјавио је гувернер Аљаске Мајк Данливи.
"Мислим да ће састанак трајати неколико сати, а не дана, и да ће послужити као основа за будуће разговоре о окончању рата", рекао је Данливи за локалну медијску кућу, "Аласка’с Неwс Соурце".
Гувернер је додао да планира да пре самита разговара са Трампом о енергетској инфраструктури у држави, укључујући изградњу гасовода, као и о питањима критичних минерала.
Kремљ и Бела кућа су у суботу потврдили одржавање самита, а портпаролка Беле куће, Kеролајн Левит прецизирала је да ће састанак бити одржан у Енкориџу.
Према наводима руског председничког помоћника Јурија Ушакова, централна тема биће "опције за постизање дугорочног, мирног решења украјинске кризе", пренела је Риа новости.