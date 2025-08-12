ТРИ ДАНА ДО СУСРЕТА ТРАМПА И ПУТИНА Зеленски: Мој план за окончање рата има три тачке
Украјински председник Володимир Зеленски изјавио је данас током разговора са новинарима да његов план за окончање рата има три тачке и то најпре прекид ватре, затим преговоре уз посредовање САД и коначно јасне безбедносне гаранције.
"Мој план није толико компликован. Веома је једноставан: прекид ватре, потом морамо разговарати и решити питање уз посредовање САД и (коначно) морамо имати јасне безбедносне гаранције тј. ко је у стању да гарантује и шта? На пример шта је Европа у стању да гарантује, шта су САД у стању да гарантују, шта је Русија у стању да гарантује. Мора постојати усаглашени став", нагласио је Зеленски, преноси агенција Укринформ.
Зеленски потврдио да су за сутра, 13. август, планирани широки преговори са европским лидерима и представницима САД.
"Сутра ћемо разговарати са Европљанима и са америчком страном и свакако ћу им пренети да се о тако осетљивим питањима о Украјини мора разговарати у присуству Украјине", нагласио је председник Зеленски и поручио да Европа мора бити присутна у предстојећем преговарачком процесу.
"За мене је присуство Европе у једном или другом облику веома важно, јер на крају крајева, нико, осим Европе не даје нам безбедносне гаранције. Чак и у финансијском смислу, односно гаранције о финансирању потреба наше војске што је истовремено и безбедносна гаранција", рекао је Зеленски.
Председник САД Доналд Трамп и руски лидер Владимир Путин састаће се на Аљасци 15. августа где ће разговарати о заустављањум руско-украјинског рата.