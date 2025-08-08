clear sky
ТУРСКА ХИТНО ЗАТВОРИЛА КЉУЧНИ МОРСКИ ПРОЛАЗ! Јак пожар угрозио безбедност, саобраћај обустављен, евакуација у току

08.08.2025. 19:54
Пише:
Дневник
Извор:
Јутарњи/Блиц
da
Фото: youtube prinstcrin/meyavuz

Турска је привремено затворила Дарданели због великог пожара у близини града Чанакале, саопштило је министарство саобраћаја.

То је један од најважнијих светских морских пролаза, који повезује Егејско море са Мраморним морем и представља кључни пут за комерцијални саобраћај између Европе и Азије.

Пролаз је затворен из предострожности јер се пожар, подстакнут јаким ветровима и врућим, сувим временом, проширио према граду, а неки становници су евакуисани. Ватрогасци на терену, као и специјализовани авиони и хеликоптери, укључени су у гашење пожара.

Гувернер покрајине рекао је да је ватра обуздана "из ваздуха и са земље".

Прошле године 46.000 бродова прошло је кроз Дарданели

Према званичним подацима, скоро 46 хиљада бродова прешло је Дарданели прошле године.

Главни аеродром у Чанакалеу такође је затворен за путничке летове због пожара, али га и даље користе ватрогасци и авиони за трагање и спасавање.

Ово је само један у низу пожара који су захватили Турску овог лета.

Стотине њих гори широм земље, а десетине хиљада људи су приморани да напусте своје домове.

У јулу је најмање 10 шумара и спасилаца погинуло гашење пожара у централној провинцији Ескишехир.

Турска мореуз затворен пожар
Извор:
Јутарњи/Блиц
Пише:
Дневник
