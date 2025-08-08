ТУРСКА ХИТНО ЗАТВОРИЛА КЉУЧНИ МОРСКИ ПРОЛАЗ! Јак пожар угрозио безбедност, саобраћај обустављен, евакуација у току
Турска је привремено затворила Дарданели због великог пожара у близини града Чанакале, саопштило је министарство саобраћаја.
То је један од најважнијих светских морских пролаза, који повезује Егејско море са Мраморним морем и представља кључни пут за комерцијални саобраћај између Европе и Азије.
Пролаз је затворен из предострожности јер се пожар, подстакнут јаким ветровима и врућим, сувим временом, проширио према граду, а неки становници су евакуисани. Ватрогасци на терену, као и специјализовани авиони и хеликоптери, укључени су у гашење пожара.
Гувернер покрајине рекао је да је ватра обуздана "из ваздуха и са земље".
Прошле године 46.000 бродова прошло је кроз Дарданели
Према званичним подацима, скоро 46 хиљада бродова прешло је Дарданели прошле године.
Главни аеродром у Чанакалеу такође је затворен за путничке летове због пожара, али га и даље користе ватрогасци и авиони за трагање и спасавање.
Ово је само један у низу пожара који су захватили Турску овог лета.
Стотине њих гори широм земље, а десетине хиљада људи су приморани да напусте своје домове.
У јулу је најмање 10 шумара и спасилаца погинуло гашење пожара у централној провинцији Ескишехир.