ТУРСКА ПОД ДИГИТАЛНОМ БЛОКАДОМ На удару све главне друштвене мреже

08.09.2025. 09:20 09:27
Пише:
Дневник
Извор:
танјуг/Дневник
Друштвене мреже
Фото: pixabay.com

ИСТАНБУЛ: Нетблокс, глобални посматрач интернета који ради на пресеку дигиталних права, сајбер безбедности и управљања интернетом, саопштио је данас да је приступ онлајн платформама, међу којима су Икс, Јутјуб, Инстаграм, Фејсбук, ТикТок и WхатсАпп, ограничен у Турској на више мрежа.

Нетблокс је саопштио да је блокада приступа овим платформама наступила када је главна опозициона Републиканска народна партија (ЦХП) позвала на протестне скупове, након што је полиција поставила барикаде у областима око седишта те странке у Истанбулу, јавља Ројтерс.

Према подацима Турског удружења за слободу изражавања, које прати локалну цензуру на интернету, проблеми са приступом интернету су почели током протекле ноћи, са смањеним пропусним опсегом за платформе. 
 

Турска друштвене мреже цензура
Извор:
танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
