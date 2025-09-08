overcast clouds
УБИО ОВЦУ У ЈАВНОМ ПАРКУ?! Полиција ухапсила мушкарца након варварског чина ИДЕНТИТЕТ НИЈЕ САОПШТЕН

08.09.2025. 21:26 21:27
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

Комунална полиција Марсеја ухапсила је мушкарца који је у јавном парку у северном делу града убио овцу, преносе данас француски медији.

Мушкарац је ухапшен 24. августа након што је признао да је у јавном простору усмртио животињу, пренео је Фигаро.

Инцидент се догодио у парку Есперанс у 14. арондисману.

Припадници комуналне полиције стигли су у парк након дојаве, где су затекли више особа од којих је једна признала да је убила овцу након чега је ухапшена.

 

овце парк хапшење
Вести Свет
