УБИО ОВЦУ У ЈАВНОМ ПАРКУ?! Полиција ухапсила мушкарца након варварског чина ИДЕНТИТЕТ НИЈЕ САОПШТЕН
08.09.2025. 21:26 21:27
Комунална полиција Марсеја ухапсила је мушкарца који је у јавном парку у северном делу града убио овцу, преносе данас француски медији.
Мушкарац је ухапшен 24. августа након што је признао да је у јавном простору усмртио животињу, пренео је Фигаро.
Инцидент се догодио у парку Есперанс у 14. арондисману.
Припадници комуналне полиције стигли су у парк након дојаве, где су затекли више особа од којих је једна признала да је убила овцу након чега је ухапшена.