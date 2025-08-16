"УКРАЈИНИ ЈЕ ПОТРЕБАН ТРАЈАН МИР, А НЕ ПАУЗА У УБИЈАЊУ" Зеленски открива шта Украјина захтева
KИЈЕВ: Председник Украјине Володимир Зеленски објавио је данас да се мора постићи прави и трајни мир у Украјини, а не само још једна пауза у убијању током руске инвазије.
"Убијања морају престати што је пре могуће, ватра мора престати како на бојном пољу, тако и у ваздуху и против наше лучке инфраструктуре. Сви украјински ратни заробљеници и цивили морају бити ослобођени, а деца коју су Руси отели морају бити враћена", поручио је Зеленски данас на свом X налогу.
Он је рекао да се притисак на Русију мора одржавати све док трају агресија и окупација.
"У разговору са председником Трампом рекао сам да би санкције требало појачати ако не буде трилатералног састанка или ако Русија покуша да избегне поштен крај рата. Санкције су ефикасан алат", објавио је Зеленски и додао да безбедност мора бити поуздано и дугорочно гарантована уз учешће и Европе и Сједињених Америчких Држава.
Нагласио је да сва питања која су важна за Украјину морају бити разматрана уз учешће Украјине, а посебно територијална питања која не могу бити решавана без учешћа Kијева.
Зеленски је потврдио да га је председник Трамп обавестио о свом састанку са руским лидером и главним темама њиховог разговора.
"Важно је да снага Америке има утицај на развој ситуације. Подржавамо предлог председника Трампа за трилатерални састанак између Украјине, САД и Русије", објавио је раније Зеленски.
Зеленски ће се у понедељак састати са председником Трампом у Вашингтону и разговарати с њим о свим детаљима у вези са обуставом рата у Украјини.
На Аљасци је у петак одржан састанак Путина и Трампа који је у ужем формату завршен након два сата и 45 минута.
Трамп и Путин саопштили су након разговора на Аљасци да је остварен велики напредак, да је постигнут договор који ће отворити пут ка миру у Украјини, али да се још није дошло до примирја.