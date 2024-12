ОТВАРАЊЕ НОТР ДАМА! Историјски тренутак: Макрон дочекао 50 званичника, Трамп и Зеленски најважнији гости (ФОТО, ВИДЕО)

Катедрала Нотр Дам отвара се након вишегодишње обнове услед пожара који је захватио овај историјски споменик 15. априла 2019. године.



JUST IN: 🇫🇷 Notre Dame Cathedral officially reopens in Paris, France. pic.twitter.com/c2KKgxeojN

— BRICS News (@BRICSinfo) December 7, 2024