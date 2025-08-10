УЖАС У ИРАКУ Више од 600 ходочасника хоспитализовано због удисања хлора
Више од 600 ходочасника накратко је хоспитализовано у Ираку због респираторних проблема након што су удахнули гас хлор пошто је дошло до цурења у погону за прераду воде, саопштили су данас званичници.
Инцидент се догодио током ноћи на путу између два шиитска светилишта у Наџафу и Карбали, у централном и јужном Ираку, пренела је Ал Арабија.
Очекује се да ће ове године неколико милиона шиитских ходочасника доћи у Карбалу где се налазе светилишта Имама Хусеина и његовог брата Абаса, наводи овај медиј.
Ту ће обележити 40-дневни период жалости посвећен смрти унука пророка Мохамеда, Хусеина.
Ирачко министарство здравља је објавило да је после цурења гаса у Карбали 621 особа имала респираторне проблеме.
„Сви они су добили неопходну помоћ и отпуштени су из болнице у добром стању“, додаје се у саопштењу министарства.
Велики део ирачке инфраструктуре није добро одржаван због деценија конфликта и корупције, а стандарди безбедности се често не примењују адекватно, наводи Ал Арабија.
У јулу је у великом пожару у тржном центру у граду Кут погинуло више од 60 људи, од којих су се многи угушили у тоалету, саопштиле су тада ирачке власти.