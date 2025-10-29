ВАНРЕДНО ПОВЕЋАЊЕ МИНИМАЛЦА ОД 1. ЈАНУАРА ОБРАДОВАЋЕ И НАШЕ РАДНИКЕ Предвиђено је мењање колективних уговора
Минималне сатнице у индустрији кровопокривача у Немачкој (где живи око 500.000 Срба) биће повећане од 2026. године, што ће погодити око 100.000 радника.
Нови споразум предвиђа различита повећања за квалификоване и неквалификоване раднике током три године, преносе немачки медији.
Минимална сатница за неквалификоване раднике
Минимална сатница за неквалификоване раднике (Минимална плата 1) биће једнократно повећана са тренутних 14,35 евра на 14,96 евра по сату од 1. јануара 2026. године. Ова сатница ће важити до краја 2028. године.
Минимална сатница за квалификоване раднике
За квалификоване раднике минимална сатница расте постепено:
од 1. јануара 2026.: 16,60 евра
од 1. јануара 2027.: 17,10 евра
од 1. јануара 2028.: 17,60 евра
Шта значи за раднике и послодавце
Председник ЗВДХ-а истиче да нови колективни уговор осигурава праведне плате и стабилност планирања за компаније. Разлика између сатница квалификованих и неквалификованих радника намерно је већа како би се подстакла стручна обука у индустрији.
Заменик савезног председника ИГ БАУ додаје да нови споразум повећава плате и у компанијама без колективних уговора и онима које шаљу раднике у иностранство. Тиме се спречава дампинг конкуренција и обезбеђују поштени и сигурни услови рада, што шаље снажну поруку целој индустрији.
Минималне сатнице из овог уговора разликују се од општих колективних уговора, који важе у компанијама обухваћеним колективним уговорима и обично су више.
Крајем 2024. године партнери у колективним преговорима договорили су и колективни уговор о сатницама који важи до септембра 2027. године и предвиђа постепено повећање плата.