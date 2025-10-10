scattered clouds
ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ ПОД УДАРОМ Торњеви се гасе, летови касне УГРОЖЕНА БЕЗБЕДНОСТ ЛЕТЕЊА

10.10.2025.
Више кључних аеродрома у Сједињеним Америчким Државама суочило се са озбиљним кашњењима и привременим обуставама рада због недостатка контролора летења, док савезна влада остаје у застоју, а део запослених у Управи за безбедност саобраћаја (ФАА) пријављује боловања.

У торњу на аеродрому у Чикагу нема довољно контролора летења. У Нешвилу, толико контролора је остало код куће да се цео објекат затвара. Ово су само неке од последица затварања америчке владе, које ће путници у наредном периоду и те како осетити. 

 

 Кашњење летова широм Америке

Више од недељу дана након што је америчка влада обуставила рад, исти сценарији се одвијају у ваздухопловним канцеларијама широм земље, а летови су скоро свуда одложени или отказани.

Према оперативним плановима ФАА, објекти који контролишу прилаз и одлазак летова у Хјустону, Њуарку и Лас Вегасу раде са смањеним бројем особља. Сличне потешкоће забележене су и у центрима који опслужују аеродроме у: 

  • Бостону

  • Атланти

  • Филаделфији

  • Даласу

Два главна аеродрома у Хјустону пријавила су кашњења на писти због недостатка особља, док је у Чикагу торањ за контролу летења девет сати радио без пуног капацитета. Овај аеродром, један од најпрометнијих у земљи, бележио је просечна кашњења од 41 минут. 

У Нешвилу, прилазни контролни центар морао је да буде затворен на пет сати, због чега су летови били преусмеравани на регионални центар у Мемфису. Просечна кашњења износила су око два сата.

Претходног дана је аеродром у Калифорнији био приморан да потпуно обустави рад торња. Током шест сати затварања, пилоти су сами координисали полетања и слетања путем заједничке фреквенције, што је иначе пракса резервисана за мале аеродроме.

- То је изводљиво, али и доприноси опасности - рекла је Мари Шијаво, бивша генерална инспекторка Министарства саобраћаја за CNN. 

Боловања и страх од неисплаћених зарада

Министар за саобраћај Шон Дафи потврдио је да се све већи број контролора позива на боловање, иако су такве акције забрањене федералним законом. Како је навео, контролори се суочавају са неизвесношћу због могућег прекида исплата, с обзиром на то да су обавезни да раде без плате током гашења владе. 

- Ово је њихов живот. Људи се питају како ће платити хипотеку, рате за ауто, како ће ставити храну на сто - рекао је Дафи. 

Следећа исплата заказана је за 14. октобар, али ако се влада до тада не отвори, контролори ће примити само део зараде, док би 28. октобар био први термин у ком би у потпуности остали без плате. 

Синдикат упозорава на хронични недостатак особљаПредседник Националне асоцијације контролора летења (НАТЦА) Ник Данијелс истакао је да тренутна ситуација открива дубоке структурне слабости система. 

- Ово показује колико је наш систем крхак. Ове ситуације нису изузетак, већ реалност са којом се суочавамо свакодневно - нагласио је он.

НАТЦА, која заступа скоро 20.000 контролора и других стручњака, негирала је било какву организовану радну акцију и апеловала на своје чланове да не злоупотребљавају боловање. 

- У тренутној политичкој клими, федерални запослени су под појачаним надзором. Неопходно је избегавати све што би могло лоше да се одрази на вас, нашу заједницу или професију - наводи се у саопштењу синдиката.

Систем под притиском

У понедељак увече, чак 11 ФАА објеката широм земље пријавило је недостатак особља, укључујући контролне торњеве у Фениксу и Денверу. Према подацима сајта FlightAware, само током периода затварања Бербанк торња забележено је више од 70 летова који су морали да користе алтернативне комуникационе процедуре.

 Стручњаци упозоравају да би продужено гашење владе могло додатно погоршати ситуацију. Уз растући број боловања и све већи притисак на преостале запослене, амерички систем контроле летења суочава се са највећим тестом своје издржљивости у последњој деценији.

(blic.rs)

