ВЕЛИКИ ШУМСКИ ПОЖАР БЕСНИ НА ПОПУЛАРНОМ ЛЕТОВАЛИШТУ Наређена евакуација три подручја
08.08.2025. 10:36 10:45
АТИНА: Велики шумски пожар избио је данас у области Каравадос на грчком острву Кефалонији, а издат је налог за евакуацију три подручја, преносе грчки медији.
Пожар је избио у пољопривредној и шумској зони, а ангажовано је 20 припадника ватрогасне службе са седам возила, као и чланови горске службе спасавања и добровољци, пренео је "Катимерини".
“Уколико се налазите на подручјима Каравадос, Доризата и Керамис, склоните се и крените у правцу Аргостолија. Пратите инструкције надлежних”, наводи се у обавештењу ватрогасне службе.
У гашењу пожара помажу и четири авиона и два хеликоптера, наводи грчки лист.