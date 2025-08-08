clear sky
ВЕЛИКИ ШУМСКИ ПОЖАР БЕСНИ НА ПОПУЛАРНОМ ЛЕТОВАЛИШТУ Наређена евакуација три подручја

08.08.2025. 10:36 10:45
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
požar
Фото: Tanjug (AP Photo/Yorgos Karahalis)

АТИНА: Велики шумски пожар избио је данас у области Каравадос на грчком острву Кефалонији, а издат је налог за евакуацију три подручја, преносе грчки медији.

Пожар је избио у пољопривредној и шумској зони, а ангажовано је 20 припадника ватрогасне службе са седам возила, као и чланови горске службе спасавања и добровољци, пренео је "Катимерини".

“Уколико се налазите на подручјима Каравадос, Доризата и Керамис, склоните се и крените у правцу Аргостолија. Пратите инструкције надлежних”, наводи се у обавештењу ватрогасне службе.

У гашењу пожара помажу и четири авиона и два хеликоптера, наводи грчки лист.

кефалонија шумски пожар Грчка
Вести Свет
07.08.2025. 23:31 23:34
