(ВИДЕО) ЕКСПЛОЗИЈА У ВЕЛИКОМ БРИТАНСКОМ СКЛАДИШТУ Ватрогасци на терену, наређена хитна евакуација, издато упозорење за становнике ОВО СУ ПРВИ СНИМЦИ
Складиште у индустријској зони Граундвел у британском граду Свиндону експлодирало је синоћ, јављају локални медији.
Полиција Вилтшира саопштила је да су службе хитне помоћи позване након снажне експлозије. Инцидент се догодио синоћ око 19.30 часова, а на лице места упућени су полиција, ватрогасци и екипе хитне помоћи.
Евакуација и упозорења становницима
Надлежни су одмах започели евакуацију индустријске зоне, док су становницима оближњих насеља упутили упозорење да остану у својим домовима, затворе прозоре и избегавају то подручје ради безбедности.
Према подацима Ватрогасно-спасилачке службе Дорсета и Вилтшира, на терену се налази најмање десет ватрогасних возила и специјализована опрема која учествује у гашењу великог пожара у складишту.
Сведоци осетили потрес
Локални становници преносе на друштвеним мрежама да су осетили експлозију и подрхтавање у својим кућама, описујући призор као „огромну ватрену лопту“ која се подигла изнад складишта.
За сада нема званичних информација о повређенима, а полиција је саопштила да истрага о узроку експлозије траје.