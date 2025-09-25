broken clouds
20°C
25.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1872
usd
99.2775
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ЕКСПЛОЗИЈА У ВЕЛИКОМ БРИТАНСКОМ СКЛАДИШТУ Ватрогасци на терену, наређена хитна евакуација, издато упозорење за становнике ОВО СУ ПРВИ СНИМЦИ

25.09.2025. 10:24 10:35
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Коментари (0)
lon
Фото: Printskrin x / @Zlatti_71

Складиште у индустријској зони Граундвел у британском граду Свиндону експлодирало је синоћ, јављају локални медији.

Полиција Вилтшира саопштила је да су службе хитне помоћи позване након снажне експлозије. Инцидент се догодио синоћ око 19.30 часова, а на лице места упућени су полиција, ватрогасци и екипе хитне помоћи.

Евакуација и упозорења становницима

Надлежни су одмах започели евакуацију индустријске зоне, док су становницима оближњих насеља упутили упозорење да остану у својим домовима, затворе прозоре и избегавају то подручје ради безбедности.

 

Према подацима Ватрогасно-спасилачке службе Дорсета и Вилтшира, на терену се налази најмање десет ватрогасних возила и специјализована опрема која учествује у гашењу великог пожара у складишту.

Сведоци осетили потрес

Локални становници преносе на друштвеним мрежама да су осетили експлозију и подрхтавање у својим кућама, описујући призор као „огромну ватрену лопту“ која се подигла изнад складишта.

За сада нема званичних информација о повређенима, а полиција је саопштила да истрага о узроку експлозије траје.

лондон експлозија
Извор:
Информер
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај