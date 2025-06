(ВИДЕО, ФОТО) ЕКСПЛОЗИЈЕ И ПОЖАР НА ГРАДИЛИШТУ У СРЕД БЕРЛИНА Дим се надвио над градом

Према писању локалних медија, избио је велики пожар на градилишту небодера у берлинском округу Мите.

Пожар је избио око 8.45 часова, а њему су претходиле експлозије.

Наводно су ођекнуле три снажне експлозије са огромним ударним таласима, који су се осетили и у суседним зградама.

Експлозије су се догодило у размаку од једног до два минута.

I could not open up the window because it’s smelly. But the fire is soon gone! Thanks for the work @PolizeiBerlin_E @Berliner_Fw #berlin pic.twitter.com/o4kg3XTlKB

