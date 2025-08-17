overcast clouds
СПЕКТАКЛ, АДРЕНАЛИН И АПЛАУЗИ У УЖИЦУ Победник у скоковима  са старог железничког моста је Сарајлија, трећи је мештанин

17.08.2025. 14:05 14:22
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
ужице скокови
Фото: Рина, илустрација

УЖИЦЕ: Градска плажа на реци Ђетињи била је препуна, а догађај је имао и свечани тренутак

Адреналин, аплаузи и громогласни узвици обележили су 33. традиционалне скокове у воду са старог железничког моста у Ужицу, а титулу најбољег ове године понео је Дино Бајрић из Сарајева. Његов скок, оцењен као најуспешнији, донео му је прво место у конкуренцији најхрабријих.

Друго место освојио је Игор Арсенић из Бањалуке, док је треће припало Петру Ћосићу из Ужица, који је добио посебне симпатије публике као представник домаћина.

- Градска плажа била је препуна – Ужичани и гости из других градова уживали су у спектаклу на реци Ђетињи. Пехаре и награде победницима уручили су члан Градског већа Бранко Поповић и представници ЈП „Велики парк“, организатора манифестације у сарадњи са Црвеним крстом Ужице, под покровитељством града - казали су организатори за РИНУ.

Осим спортског дела, догађај је имао и свечани тренутак – положено је цвеће испред недавно постављене бисте Бориславу Малиши Атанацковићу, у близини „Хидроцентрале под градом“, као знак поштовања према човеку чије је име дубоко урезано у ужичку историју.

РИНА

скокови у воду мост ужице
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
