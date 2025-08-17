overcast clouds
(ВИДЕО) ПУЦЊАВА У РЕСТОРАНУ У БРУКЛИНУ Три особе страдале, осморо рањених

17.08.2025. 13:34 13:53
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Фото: Pixabay.com

Најмање три особе су убијене, а осам рањено када су наоружани нападачи отворили ватру у ресторану у Бруклину, у недељу ујутру, око затварања локала.

Полиција је реаговала на дојаве о пуцњави у ресторану Taste of the City Lounge на адреси 903 Franklin Avenue, у четврти Crown Heights, непосредно пре 3:30 ујутру, саопштила је комесарка NYPD-a, Џесика Тиш, на конференцији за медије.

Међу погинулима су три мушкарца, стари 27, 35 година, док старост трећег још није позната, пише NY Post.

Осморо рањених превезено је у локалне болнице, али њихово здравствено стање није објављено. Још увек нису извршена хапшења, а идентитет нападача није познат. Пронађено је најмање 36 чаура.

 

 

"Имамо најмањи број инцидената са пуцњавама и жртава пуцњаве седам месеци у години који је икада забележен у Њујорку", рекла је Тиш.

"Овакав догађај је, хвала Богу, аномалија и страшна трагедија која се догодила јутрос", додаје се.

NYPD је покренуо истрагу о пуцњави у раним јутарњим сатима. Видео снимци објављени на X-у приказују припаднике полиције унутар локала, поред локве крви и разбијеног стакла.

Taste of the City Lounge нуди америчку и карипску кухињу, има пун бар, наргилу и DJ-e. Пословање локала, који је отворен 2022. године, налази се на мање од пола миље од историјског Музеја Бруклина и затвара се у 3 ујутру.

САД њујорк убиство
Вести Свет
