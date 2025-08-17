ПАСОШИ ИЗРАЕЛСКИХ ТУРИСТА СЛУЧАЈНО СУ УПАЛИ СА ПУЛТА У КАНТУ, ТВРДИ ВЛАСНИК ХОТЕЛА У КОЈЕМ СУ ОДСЕЛИ „Радимо са њима четири године и никад није било скандала”
Саљо Мркулић, власник сарајевског хотела „Хилс”, поводом инцидента који се догодио у овом објекту у петак, 15. августа, када је 47 туриста из Израела остало без пасоша јер су завршили у смећу, поручио је за „Независне новине” да нису тачне информације да је неко од радника на рецепцији хотела намерно бацио путне исправе њихових гостију, већ да су, како тврди, оне пуком несрећом завршиле у канти за отпатке.
Мркулић је „Независним” послао видео-снимак са рецепције хотела на којем се види како кеса која се налазила испод пулта рецепције, а у којој су били пасоши израелских туриста, пада у канту за смеће, док у том тренутку нико од радника није био унутар рецепције, већ се само види једна особа са друге стране пулта.
„Нажалост, нико није приметио да је кеса са пасошима завршила у смећу. Пасоши су били у кеси на пулту рецепције, пошто је то група. Кеса је пала у канту за смеће, а потом се смеће из те канте одвозило на депонију. Није се видело шта је у кеси, односно да су у питању пасоши. Желим да демантујем приче које медији и новинари измишљају. Кеса је случајно пала, а онда је смеће однето на депонију”, навео је Мркулић.
Он је додао да руководство хотела заједно са надлежнима тренутно покушава да гостима из Израела обезбеди нове путне исправе како би се вратили кући, наглашавајући да су то туристи који већ четврту годину долазе у хотел „Хилс”.
„Они су остали у хотелу. Радимо са њима четири године и никада није било никаквог скандала. Могло се десити свакоме, десило се сада што се десило”, појашњава Мркулић.
Подсећамо, 47 израелских туриста остало је у суботу „заробљено” у хотелу, након што су им пасоши случајно завршили у канти за отпатке на рецепцији, а затим, заједно са остатком смећа, превезени на локалну депонију.
Израелски лист Ynet наводи да је особље хотела одбацило пасоше туриста у смеће, док су власти инцидент описале као случајан, што изазива сумњу међу самим туристима.