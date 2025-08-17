overcast clouds
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
СКАНДАЛ У ХОТЕЛУ: ГРЕШКА ИЛИ ЗЛА НАМЕРА? Пасоши израелских туриста завршили најпре у канти, а онда на депонији!

17.08.2025. 11:50
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
pasoš
Фото: Pixabay

Особље једног хотела у БиХ је наводно грешком бацило у смеће 47 пасоша туриста из Израела, због чега су они приморани да остану у хотелу, иако је требало да се врате у суботу, објавио је израелски портал Инет.

Поједини туристи рекли су за портал да сумњају да су им пасоши намерно бачени у смеће.

Након провере сигурносних камера, открили смо да су пасоши бачени у смеће. Из смећа на рецепцији одвезени су у камионе за смеће, а затим на депонију. Присиљени смо да останемо у хотелу још 48 сати, можда и дуже, рекли су туристи.

Поједини од њих су изразили сумњу да су пасоши грешком бачени у смеће, већ да је то учињено због тога што су имали амблем Израела.

Ово је врло чудно. Како неко може да баци пасоше? Сви ћуте. Сумњамо да су пасоши бачени јер су имали израелски амблем. Захтевамо јасан одговор, јер је ово озбиљан чин који штети људима, рекао је један туриста.

Министарство иностраних послова Израела потврдио је да се овим случајем бави одељење за израелске држављане у иностранству и Амбасада Израела у Београду.

хотел пасоши депонија Израел
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
