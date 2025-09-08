(ВИДЕО, ФОТО) УЛИЦЕ ЈЕРУСАЛИМА ПРЕПЛАВЉЕНЕ ТЕЛИМА, ЉУДИ УНЕЗВЕРЕНО БЕЖЕ Нападачи ушли у аутобус и почели да решетају "БЕЖАЛА САМ ПРЕКО ЉУДИ, НЕКАКО САМ ПОБЕГЛА"
Број жртава у пуцњави на раскрсници Рамот у Јерусалиму порастао је на шест, саопштили су званичници.
Израелске власти су пуцњаву прогласиле терористичким нападом, а објављен је и снимак са камере, у ком се виде први тренуци напада - када су наоружани мушкарци упали у аутобус и почели да пуцању.
На снимку се види тренутак када је пуцњава почела
Снимци са камере на аутомобилу приказују тренутке смртоносног напада на раскрсници Рамот у Јерусалиму.
Нападачи, обојица Палестинци са Западне обале, убијени су у окршају са полицијом.
Жена која је била у аутобусу открила језиве детаље
Жена која је била у аутобусу у Јерусалиму када су нападачи отворили ватру на путнике описала језиве тренутке напада.
- Била сам у аутобусу. Аутобус је био препун. У тренутку када је возач отворио врата, дошли су терористи. Било је страшно. Била сам на задњим вратима, бежала сам преко људи и побегла, спасила сам се - испричала је она за Канал 12.
Каже да се сакрила испод другог оближњег возила док пуцњава није престала.
Израелска војска опколила неколико села око Рамале
Израелска војска опколила неколико села око Рамале
Безбедносне снаге Израела (ИДФ) опколиле су данас неколико села у области Рамала како би, наводе, појачале одбрамбене напоре дуж границе Западне обале, а након напада на аутобус у Јерусалиму који су, тврди војска извела двојица Палестинаца из Западне обале из области Рамала.
У току су и претреси кућа и испитивања становника у том подручју, преноси Џерузалем пост.
Наводи се да су нападачи на аутобус у Јерусалиму, а који су убијени одмах на лицу места, били мушкарци у двадесетим годинама из градова на периферији Рамале - Ел Кубеиба и Катане.