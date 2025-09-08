overcast clouds
28°C
08.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО, ФОТО) УЛИЦЕ ЈЕРУСАЛИМА ПРЕПЛАВЉЕНЕ ТЕЛИМА, ЉУДИ УНЕЗВЕРЕНО БЕЖЕ Нападачи ушли у аутобус и почели да решетају "БЕЖАЛА САМ ПРЕКО ЉУДИ, НЕКАКО САМ ПОБЕГЛА"

08.09.2025. 12:34 12:53
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Коментари (0)
јерусалим
Фото: ТАНЈУГ / Mahmoud Illean

Број жртава у пуцњави на раскрсници Рамот у Јерусалиму порастао је на шест, саопштили су званичници.

Израелске власти су пуцњаву прогласиле терористичким нападом, а објављен је и снимак са камере, у ком се виде први тренуци напада - када су наоружани мушкарци упали у аутобус и почели да пуцању.

На снимку се види тренутак када је пуцњава почела

Снимци са камере на аутомобилу приказују тренутке смртоносног напада на раскрсници Рамот у Јерусалиму.

Нападачи, обојица Палестинци са Западне обале, убијени су у окршају са полицијом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Жена која је била у аутобусу открила језиве детаље

Жена која је била у аутобусу у Јерусалиму када су нападачи отворили ватру на путнике описала језиве тренутке напада.

- Била сам у аутобусу. Аутобус је био препун. У тренутку када је возач отворио врата, дошли су терористи. Било је страшно. Била сам на задњим вратима, бежала сам преко људи и побегла, спасила сам се - испричала је она за Канал 12.

Каже да се сакрила испод другог оближњег возила док пуцњава није престала.

Израелска војска опколила неколико села око Рамале

Жена која је била у аутобусу открила језиве детаље

Жена која је била у аутобусу у Јерусалиму када су нападачи отворили ватру на путнике описала језиве тренутке напада.

- Била сам у аутобусу. Аутобус је био препун. У тренутку када је возач отворио врата, дошли су терористи. Било је страшно. Била сам на задњим вратима, бежала сам преко људи и побегла, спасила сам се - испричала је она за Канал 12.

Каже да се сакрила испод другог оближњег возила док пуцњава није престала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Израелска војска опколила неколико села око Рамале

Безбедносне снаге Израела (ИДФ) опколиле су данас неколико села у области Рамала како би, наводе, појачале одбрамбене напоре дуж границе Западне обале, а након напада на аутобус у Јерусалиму који су, тврди војска извела двојица Палестинаца из Западне обале из области Рамала.

У току су и претреси кућа и испитивања становника у том подручју, преноси Џерузалем пост.

Наводи се да су нападачи на аутобус у Јерусалиму, а који су убијени одмах на лицу места, били мушкарци у двадесетим годинама из градова на периферији Рамале - Ел Кубеиба и Катане.

јерусалим
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) МАСАКР У ЈЕРУСАЛИМУ, ТЕРОРИСТИ ПУЦАЛИ У СВЕ ЖИВО! Расте број убијених и повређених ОВО СУ НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ
кобмо

(ВИДЕО) МАСАКР У ЈЕРУСАЛИМУ, ТЕРОРИСТИ ПУЦАЛИ У СВЕ ЖИВО! Расте број убијених и повређених ОВО СУ НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ

08.09.2025. 10:38 11:20
Волим
0
Коментар
0
Сачувај