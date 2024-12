(ВИДЕО) ГРЦА У СУЗАМА Погледајте потресан снимак СТЈУАРДЕСЕ КОЈА ЈЕ ПРЕЖИВЕЛА ПАД АВИОНА Страдало роје њених колега, а МЕСТО ГДЕ ЈЕ СЕДЕЛА НЕТАКНУТО

Више од 20 људи имало је невероватну срећу и преживели су пад авиона Азербејџан ерлајнса, који се срушио у среду ујутру код града Актау у Казахстану. Међу њима је и једна стјуардеса, која је са још једним колегом преживела пад, док је троје њених колега страдало.

Према последњим подацима, у несрећи је погинуло 38 од 67 људи у авиону, саопштили су званичници. Међу жртвама су пилот, копилот и стјуардеса који су кобног дана седели у предњем делу авиона.

Невероватну срећу имала је стјуардеса Рахимли Ајдан и њен колега Зулфугар Асадов, који су у тренутку катастрофе седели у задњем делу авиона. То је једини део који је остао углавном нетакнут након удара.



Ајдан је након спасавања пребачена у болницу. Није познато какве је повреде доживела, али судећи према снимку који кружи друштвеним мрежама, чини се да су оне срећом слабије. На потресном снимку види се како стјуардеса лежи у болничком кревету док су око ње људи. Она грца у сузама, рукама прекрива очи, док жена поред ње покушава да је утеши.

Заиста је магично да постоје преживели у кабинском особољу и они могу да пруже кључне информације о томе шта се догодило, пише у опису снимка који је изазвао велику пажњу на мрежама.



Према званичној верзији, авио се срушио након што се сударио са јатом птица, али су након пада почеле да круже и друге теорије. Преживели путници су, док су се приближавали руском граду Грозни - дестинацији лета, чули експлозију праćену нечим што је личило на гелер који је ударио у авион и оштетио труп.

Та информација се, како преноси Телеграф, поклапа с извештајем међународног информативног канала AnewЗ са седиштем у Азербејџану, који цитира руског војног блогера који тврди да "оштећење летелице сугерише да је авион можда случајно погођен ракетним системом противваздушне одбране".

Појавиле су се и фотографије авиона након несреће, на којима се виде велике рупе на летелици.