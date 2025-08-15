(УЖИВО) ВУЧИЋ ГОСТ ДНЕВНИКА НА РТС Председник оголио трикове “обојене револуције“: Прво нису хтели изборе, а сада желе нередима да дођу на власт
Председник Републике Србије Александар Вучић гостује у Дневнику 2 на РТС 1.
Вучић је на почетку коментарисао насиље блокадера на улицама.
- Не могу да будем неко ко ће бити задовољан, то утиче на живот свих грађана наше земље, економија и даље расте, али мањом брзином. Имамо много проблема у домаћем ПДВ, у броју туриста, управо због неодговорног понашања дела политичке елите и немира које неко проузрокује. То је највећим делом изазвано споља. Све су то трикови који су виђени у различитим политичким револуцијама. Нису то неке новине и другачије ствари, па је сад неко измислио да мора сваког дана да говори о полицијској бруталности.
- У нашој земљи постоје људи који желе да дођу на власт, али не желе изборима. Од почетка су говорили да неће изборе, а онда када смо им нудили нису хтели, а када су схватили да морамо да решавамо ствари, онда су тражили нешто што знају да неко не може да им испуни да би нередима дошли на власт.
- Неки људи су рекли, идемо да тучемо политичке неистомишљенике јер су хтели да бране своју кућу. Онда идемо на просторије политичких странака. Никада се није догодило да неко систематски уништава просторије политичке странке. Нисмо имали довољно снага да спречимо. Ту ноћ кад се то дешавало ја сам бринуо и животу 300 људи јер сам видео звери које су кидисале. Спалили би их као у Глинској цркви. Да није било припадника војске који је испалио хитац у ваздух, у складу са правилом службе, у тренутку када је био повређен, спасавајући животе својих припадника и штићеног лица.
- Доживели смо да неко ко прича о професионализму, новинар Н1, каже овде је све мирно. Разбијају просторије, али све је мирно и у реду. Е то је слика обојене револуције у којој мора да се шири мржња према некоме. Све су уништавали пред собом. Цео програм се свео на мотке, шипке, каменице, уништавање. За то време ми градимо два нова моста, Клинички центар Војводине и многе друге ствари.
- Имамо невероватно трпељиву и стрпљиву полицију. Погледајте бандку која их је цело вече гађала предметима. Полиција стоји, не мрда, не помера се. И банда их бије и туче цело вече.
- Моје питање је ко је тај који их је учио да туку полицију? Хоћете државу без Вучића? Имаћете је за годину дана. Само размислите какву земљу желите у будућности. Је л ви мислите када дођете на власт, вама неко ово неће радити? Па нећете смети нигде да идете. Тражићу посебне награде за све те који трпе батине сваке вечери и тешке повреде. Да би сачували ред и поредак. Хоћете државу без полиције? Само реците. Нисте се сетили да кажете да је данас сахрањена Смиља Панић? Мајка Ранка Панића. Полиција јуначки подноси ударце.
- Нико није јачи од државе. Само је питање нашег дозирања. СНС има 700 просторија, не знам. 1000. И сад ја морам да знам где ће имати људе а где неће? То је питање "Напали су ти земљи, а хоћеш ти остати у земљи или ћеш да се склониш". Полиција се бори колико год може и труде се да покрије што више локација. Нећу да дозволим да ми додворавање некоме помути мозак.
- Држава се води да би имали економски раст, градили земљу, бринули о грађанима, а не да излазите у сусрет недораслим политичарима. Ја сам председник, водим земљу на најбољи начин како мислим, часно и поштено. Толико је мали број људи на улицама, посебно у Београду, али и широм Србије. Доћи ће избори, гласаће за, против. Када ће доћи избори? Критеријуми су такви да ми имамо законски и уставни рок. Да ти законски и уставни рокови истичу на пролеће 2027. године. Е до тада ће надлежна институција да одлучи када ће бити, уколико буде раније. А не када се то вама прохте или када се прохте било коме другом.
- Урадили смо више у претходних 10 и 12 година него што је у Србији урађено у претходних 60 година. Да вас подсетим, никада у Србији нисмо имали стабилан курс динара. Никада. Откад имамо динар као валуту. Имамо га у последњих 12-13 година. Никада нисмо изградили толико путева. Никада толико пруга. Никада толико научно-технолошких центара. Никада нисмо имали толике плате и пензије, а сад се боримо да имамо веће и о томе желим да говорим нешто. Дакле, и наставићемо то да радимо. Ви то можете да волите или не волите. Можете да ме мрзите колико год хоћете. То су чињенице. А ја сам се везао за ову земљу. Нигде одавде нећу да идем. Ја, за разлику од оних који би да ме руше, немам рачуне у иностранству. Не плаћа ме нико с поља, не плаћа ме нико с поља, одговорићу вам. Немам виле у иностранству, за разлику од њих, ни куће, ни станове, нити било шта друго. Ни у Трсту, ни у Барцелони, ни у Лондону, ни у Паризу, ни у Минхену, ни у Вашингтону, нити било где друго. Нити ме интересује. Свој живот сам посветио и подарио Србији. У 11 година нисам на одмору провео 7 дана. И не тражим ја да то било ко поштује, било ко оцени и воли. Али вам говорим колико је мени и мојој породици чиста савест. И зато не можете да разумете како се овако снажно и јако борим. Не зато што имам нешто да чувам, већ зато што знам шта сам све дао.
- Када буде потребе за изборима, биће, а биће превремени избори. И немојте да се изненадите изборима и да опет кажете сад је прерано. А пошто они кажу да стоје одлично у истраживањима, да имају 703% у истраживањима, кад питате њихове стручњаке, само им кажем, немојте да се изненадите и да ми кажете опет су прерани избори, а ниси нам рекао на време.
Вучић је потом говорио и о ситуацији у Републици Српској и Милораду Додику.
- Код нас Срба се све везује за личност и шта нам окупациони медији преносе. Њему је донета пресуда не зато што је он Милорад Додик него зато што хоће да униште Републику Српску. То је злочин без преседана.
Вучић се осврнуо на економске мере које следе у будућности.
- Мере ћемо да препоручимо у наредних десет дана.
(Kurir.rs)