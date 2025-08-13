(ВИДЕО) ХТЕО СЕЛФИ СА СЛОНОМ, ПА ЗАВРШИО У БОЛНИЦИ Туриста у Индији изазвао слона и скупо платио ту грешку
Драматичан тренутак је забележен у резервату природе на југозападу Индије, а пошто је туриста ушао у заштићену зону да би направио селфи са слоном, преноси Дејли Мејл.
Човек по имену Р. Басаварај (51) из Нанџангуда снимљен је док бежи од помахнитале грдосије, а затим пада на коловоз. Оно што је уследило шокирало је сведоке.
An elephant was seen charging at and trampling a man during a traffic jam in a park in southern India after witnesses said the man had used flash photography that startled the massive animal. pic.twitter.com/5bvo9Qt2ie
Туриста завршио у болници
Наиме, слон се залетео и изгазио човека, након чега је нестао у шуми. Повређени Басаварај је остао без панталона и доњег веша, а некако се подигао и потражио помоћ.
Он је пребачен у болницу са тешким повредама, али то није био крај његовим мукама. Накнадно је кажњен са 25.000 рупија (око 200 евра) и морао је да сними видео-признање.
Том приликом је рекао да је до инцидента дошло због његовог непознавања правила безбедности у контакту са дивљим животињама.
Слон ручао поред пута
Током испитивања, наводно, Басаварај је признао да је дошао да направи селфи. Истовремено, апеловао је на људе да то не чине, јер је мимо правила, преноси Тимес оф Индиа.
Сведок догађаја, Данијел Осорио, изјавио је да је слон у тренутку напада јео шаргарепу поред пута, а да је туриста изазвао животињу изненадним блицем фотоапарата.