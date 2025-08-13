clear sky
34°C
13.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1713
usd
100.7752
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ХТЕО СЕЛФИ СА СЛОНОМ, ПА ЗАВРШИО У БОЛНИЦИ Туриста у Индији изазвао слона и скупо платио ту грешку

13.08.2025. 13:43 13:47
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Slon
Фото: pixabay.com

Драматичан тренутак је забележен у резервату природе на југозападу Индије, а пошто је туриста ушао у заштићену зону да би направио селфи са слоном, преноси Дејли Мејл.

Човек по имену Р. Басаварај (51) из Нанџангуда снимљен је док бежи од помахнитале грдосије, а затим пада на коловоз. Оно што је уследило шокирало је сведоке.

 

 

Туриста завршио у болници

Наиме, слон се залетео и изгазио човека, након чега је нестао у шуми. Повређени Басаварај је остао без панталона и доњег веша, а некако се подигао и потражио помоћ.

Он је пребачен у болницу са тешким повредама, али то није био крај његовим мукама. Накнадно је кажњен са 25.000 рупија (око 200 евра) и морао је да сними видео-признање.

Том приликом је рекао да је до инцидента дошло због његовог непознавања правила безбедности у контакту са дивљим животињама.

Слон ручао поред пута

Током испитивања, наводно, Басаварај је признао да је дошао да направи селфи. Истовремено, апеловао је на људе да то не чине, јер је мимо правила, преноси Тимес оф Индиа.

Сведок догађаја, Данијел Осорио, изјавио је да је слон у тренутку напада јео шаргарепу поред пута, а да је туриста изазвао животињу изненадним блицем фотоапарата.

слон индија туриста
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај