(ВИДЕО) ИНЦИДЕНТ НА СЛЕТАЊУ Више људи повређено у паду авиона на аеродрому у Торонту

Аеродром је саопштио да се инцидент догодио по слетању и да је авион Делта ерлајнса стигао из Минеаполиса.

Здравствена служба је навела да је у авиону било око 80 људи, а за сада није утврђен тачан степен повреда.

Crews responding to plane crash at Toronto Pearson, police say. Initial reports indicate that a Delta Airlines CRJ-900, operating as Delta Flight 4819 from Minneapolis-Saint Paul International Airport (MSP) to Toronto (YYZ), was involved in the incident.https://t.co/qGMdUEvD7X pic.twitter.com/4ie8my5n01

— News Channel3 Now (@newschannel3now) February 17, 2025