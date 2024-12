(ВИДЕО) ГОРИ НЕБО ИЗНАД РУСИЈЕ Велика ватрена лопта експлодирала у незапамћеном бљеску!

Свемирска стена, означена као COWECP5, појавила се на ноћном небу у 23:14 по локалном времену (11:14 ујутру по ЕТ времену), неколико сати након што је НАСА-ин систем за откривање астероида издао упозорење.

Локални становници су на друштвеним мрежама објављивали видео-снимке астероида како јури кроз ноћно небо, претварајући се у ватрену куглу пре него што је нестао. Астероид је експлодирао у запањујућем црвеном светлу изнад Јакутије, летећи изнад светала града и горећи док је пролазио изнад Олекминска.

Министарство за ванредне ситуације у Јакутији саопштило је да су сви званичници стављени у стање приправности док се астероид приближавао, али је истакло да није забележена никаква штета након његовог пада.

Video of the 70cm asteroid that entered earths atmosphere over northern Siberia today ☄️ pic.twitter.com/kXdEULUe5X

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 3, 2024