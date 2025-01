(ВИДЕО) ОНИ СУ ДВА ПУТА ПРОСЛАВИЛИ НОВУ ГОДИНУ Погледајте како је то изгледало

Свечаности почињу у новогодишњој ноћи, а многи Гренланђани славе не само једном већ двапут, прво у 20 сати по локалном времену, када се поноћ поклапа са временом у Данској, и поново у поноћ по локалном времену, пише портал "All Things Nordic".

Ватромет осветљава арктичко небо, често праћен позадином северног светла, а у главном граду Нуку и мањим градовима, мештани се окупљају на заједничким догађајима и уз ломаче певају традиционалне гренландске песме.

Новогодишњи празници фокусирани су на породицу.

New Year's Eve in Greenland is a unique experience. Not just because of the beautiful fireworks lighting up the polar night, but also because you get to celebrate the New Year twice: At 9:00 pm for Denmark.#Ilulissat #Greenland

