(ВИДЕО) АКТИВИСТИ УГ „НЕ ДАМО ЈАДАР” МИНИРАЛИ КАРЛЕУШИН НАСТУП Певачица побегла с бине уз пратњу полиције
Концерт Јелене Карлеуше почео је синоћ у Лозници у 21 сат. Уместо наступа и музике, ако остане упамћен, биће то по дешавањима ван бине.
Око концертног простора постављене су металне ограде, док на самом улазу припадници обезбеђења врше детаљну контролу посетилаца. Посебно се води рачуна да се не уносе пиштаљке.
Међутим, то није спречило Удружење грађана „Не дамо Јадар” да се инфлитрирају и направе сцену. Док Карлеуша изводи „Водим те у Абу Даби, да будемо мало сами”, активисти на снимку се нагурују металним оградама са обезбеђењем, а пиштаљке се чују изузетно јако.
– Врло је напета ситуација, бачен је сузавац на грађане – наводе они у опису објаве.
Много већи број грађана од пристуних на концерту окупио се у непосредној близини стадиона на ком је концерт и звижде у звиждаљке и вувузеле.
Ту се налази у униформисана полиција са опремом за разбијање демонстрација.
У једном тренутку, Јелена Карлеуша је сишла са бине како би побегла од публике која звижди и са великим бројем обезбеђења отишла до првог реда у ком су била деца како би има запевала, наводи Нова.
Појавили су се и снимци на ком полиција изводи Карлеушу са концерта, уз наводе да је концерт прекинут.