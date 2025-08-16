ОГЛАСИО СЕ ЗЕЛЕНСКИ НАКОН САСТАНКА ПУТИНА И ТРАМПА Украјина је спремна за мир, али по својим условима
Председник Украјине Володимир Зеленски изјавио је да намерава да се у понедељак у Вашингтону састане са председником Доналдом Трампом. У објави на Телеграму навео је да је "захвалан на позиву".
Зеленски се први пут огласио након што су се председник Русије Владимир Путин и председник Доналд Трамп састали на Аљасци. Њихов састанак, према извештајима, трајао је неколико сати и био је фокусиран на безбедносне гаранције, енергетске пројекте и могуће оквирне договоре о окончању рата у Украјини.
Управо у том контексту Зеленски истиче важност предстојећег састанка у Вашингтону, јер жели да обезбеди да интереси Украјине буду заштићени у свим даљим преговорима.
Подржава Трампа
Председник Украјине Володимир Зеленски саопштио је да је имао "дуг и садржајан разговор" са председником Доналдом Трампом, прво у формату "један на један", а затим и уз учешће европских лидера. Према његовим речима, разговори су трајали више од сат и по, од чега је готово сат времена био у директном дијалогу са председником Трампом.
"Украјина поново потврђује да је спремна да ради максимално продуктивно зарад мира", поручио је Зеленски.
Он је навео да га је Трамп информисао о свом сусрету са руским председником и главним тачкама њиховог разговора, истакавши да „снага Америке утиче на развој ситуације“.
Зеленски је подржао предлог председника Трампа о трилатералном састанку Украјина-САД-Русија, наглашавајући да се кључна питања морају разматрати на нивоу лидера и да је управо такав формат најпогоднији.
Додао је да ће све детаље о завршетку рата и успостављању мира расправити са председником Трампом на предстојећем састанку у Вашингтону у понедељак.
"Важно је да Европљани буду укључени у свим фазама како би заједно са Америком обезбедили поуздане гаранције безбедности. Разговарали смо о позитивним сигналима из САД када је реч о учешћу у гарантовању безбедности Украјини. Настављамо да координирамо наше ставове са свим партнерима. Хвала свима који помажу", закључио је Зеленски.