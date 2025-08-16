clear sky
30°C
16.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОГЛАСИО СЕ ЗЕЛЕНСКИ НАКОН САСТАНКА ПУТИНА И ТРАМПА Украјина је спремна за мир, али по својим условима

16.08.2025. 09:52 10:02
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Zelenski
Фото: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi, File

Председник Украјине Володимир Зеленски изјавио је да намерава да се у понедељак у Вашингтону састане са председником Доналдом Трампом. У објави на Телеграму навео је да је "захвалан на позиву".

Зеленски се први пут огласио након што су се председник Русије Владимир Путин и председник Доналд Трамп састали на Аљасци. Њихов састанак, према извештајима, трајао је неколико сати и био је фокусиран на безбедносне гаранције, енергетске пројекте и могуће оквирне договоре о окончању рата у Украјини.

Управо у том контексту Зеленски истиче важност предстојећег састанка у Вашингтону, јер жели да обезбеди да интереси Украјине буду заштићени у свим даљим преговорима.

Подржава Трампа

Председник Украјине Володимир Зеленски саопштио је да је имао "дуг и садржајан разговор" са председником Доналдом Трампом, прво у формату "један на један", а затим и уз учешће европских лидера. Према његовим речима, разговори су трајали више од сат и по, од чега је готово сат времена био у директном дијалогу са председником Трампом.

"Украјина поново потврђује да је спремна да ради максимално продуктивно зарад мира", поручио је Зеленски.

Он је навео да га је Трамп информисао о свом сусрету са руским председником и главним тачкама њиховог разговора, истакавши да „снага Америке утиче на развој ситуације“.

Зеленски је подржао предлог председника Трампа о трилатералном састанку Украјина-САД-Русија, наглашавајући да се кључна питања морају разматрати на нивоу лидера и да је управо такав формат најпогоднији.

Додао је да ће све детаље о завршетку рата и успостављању мира расправити са председником Трампом на предстојећем састанку у Вашингтону у понедељак.

"Важно је да Европљани буду укључени у свим фазама како би заједно са Америком обезбедили поуздане гаранције безбедности. Разговарали смо о позитивним сигналима из САД када је реч о учешћу у гарантовању безбедности Украјини. Настављамо да координирамо наше ставове са свим партнерима. Хвала свима који помажу", закључио је Зеленски.

Володимир Зеленски Доналд Трамп Владимир Путин
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај