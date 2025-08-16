(ВИДЕО) ЖЕСТОКЕ РЕАКЦИЈЕ ИЗ КИЈЕВА НА СУСРЕТ ТРАМПА И ПУТИНА Трамп понизио Украјину и САД топлим дочеком Путину
Александар Мережко, председник украјинског парламентарног одбора за спољне послове, рекао је након што су руски и амерички лидер одржали синоћ састанак на Аљасци, да сматра да је најупадљивији аспект самита био топао однос Трампа према Путину.
"Не могу а да не помислим на онај одвратан призор у Овалној канцеларији - састанак са Зеленским“, каже он, мислећи на Трампов фебруарски сукоб са украјинским председником у Белој кући.
You thought it was going to be another typical day in Washington, DC!
Uh uh - Zelensky, Trump, and Vance argue in the Oval Office.
Trump basically kicked Zelensky out.
It's America first folks, Ukraine is sleazy. Israel is sleazy. They're all grifters, all of them off… pic.twitter.com/Xo9ZPrOBXi
— Dane (@UltraDane) February 28, 2025
"Украјински председник је био третиран врло агресивно. А синоћ смо гледали како је непријатељ Сједињених Држава, Путин, дочекан срдачно, представљен као огромна личност", рекао је Мережко за Скy Неwс.
Из Kијева, Трампово повиновање Путину изгледа као понижење за САД, каже Мережко.
Али то је уједно и ударац за Украјину.
"Сједињене Државе су наш савезник. Путин је непријатељ, диктатор. То нас поново подсећа да заиста можемо да се ослонимо само на себе", рекао је посланик.
Мережко додаје да га посебно погађа чињеница да је пре само два месеца амерички држављанин погинуо у руском нападу на Kијев.
"Америка је одувек била поносна на то што председник стоји уз своје грађане. А сада ево председника, који се рукује са неким ко је одговоран за убиство америчког држављанина", навео је Мережки.