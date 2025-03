(ВИДЕО) ТУРИСТА СПРЕЧИО ЈОШ ВЕЋИ МАСАКР Савладао нападача из Амстердама У СУМАНУТОМ НАПАДУ ПОГИНУЛО 5 ОСОБА

Међутим, портпаролка полиције није могла да каже из које је земље и да ли има можда војну позадину.



Полиција је такође јуче назвала интервенцију грађанина "херојском". Наиме, како пише Де Телеграаф, мушкарац је извршио тзв. грађанско хапшење што је, према изајави портпаролке амстердамске полиције, допуштено ако грађанин сведочи злочину.

"Ако ухватите осумњиченог на делу, можете га задржати док не стигне полиција", објашњава. Према њој, то се не догађа често.



A true hero emerged today in Amsterdam when a brave bystander tackled and held down a suspect who had just stabbed five people near Dam Square.



Despite the chaos, this individual restrained the attacker until police arrived, likely preventing more harm. pic.twitter.com/8EahxiID8b

— A3N 🌎 (@swee52767) March 27, 2025