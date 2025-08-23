ХАОС НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА Километарске колоне возила, чека се сатима на излазак из Србије
23.08.2025. 18:51 18:54
Према информацијама Управе граничне Полиције добијеним у 17:15 часова, задржавања за путничка моторна возила на најфреквентнијим граничним прелазима су од 30 минута на улазу у земљу до 240 минута на излазу.
Путничка моторна возила на граничном прелазу Батровци на излазу из земље задржавају се четири сата, на ГП Хоргош и Шид три, на ГП Келебија два, а 90 минута на прелазу Хоргош 2.
Задржавања путничких возила на ГП Прешево на улазу у земљу је 40 минута, на ГП Градина и Гостун по 30 минута.
На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила, саоштио је Ауто Мото Савез Србије (АМСС).
рема последњим информацијама добијеним у од ЈП " Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.