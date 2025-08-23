broken clouds
ХАОС НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА Километарске колоне возила, чека се сатима на излазак из Србије

23.08.2025. 18:51 18:54
батровци
Фото: screenshot/mup.gov.rs

Према информацијама Управе граничне Полиције добијеним у 17:15 часова, задржавања за путничка моторна возила на најфреквентнијим граничним прелазима су од 30 минута на улазу у земљу до 240 минута на излазу.

Путничка моторна возила на граничном прелазу Батровци на излазу из земље задржавају се четири сата, на ГП Хоргош и Шид три, на ГП Келебија два, а 90 минута на прелазу Хоргош 2.

Задржавања путничких возила на ГП Прешево на улазу у земљу је 40 минута, на ГП Градина и Гостун по 30 минута.

На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила, саоштио је Ауто Мото Савез Србије (АМСС).

рема последњим информацијама добијеним у од ЈП " Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.

чекање на границама чекање на граници чекање на граничним прелазима АМСС
Вести Друштво
