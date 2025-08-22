broken clouds
НЕВРЕМЕ ИЗАЗВАЛО ХАОС Због квара на граничноом прелазу између Хрватске и БиХ тешко преко границе

22.08.2025. 16:31
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
гранични прелаз
Фото: screenshot/m.hak.hr

СПЛИТ: Невреме је изазвало технички квар на граничном прелазу између Хрватске и БиХ у Вињанима Горњим, што отежава саобраћај, саопштила је данас сплитско-далматинска полиција и позвала грађане да путују на друге граничне прелазе, пренели су хрватски медији.

Како је наведено из полиције, у ноћи с четвртка на петак због неповољних временских прилика настао је технички квар изазван нестанком електричне енергије што успорава рад и саобраћај на граничном прелазу Вињани Горњи, пренео је портал Индекс.

Полиција је ангажована на терену како би се саобраћај на том граничном прелазу нормализовао, додали су из полиције.

Грмљавинско невреме, праћено јаком кишом и ветром, захватило је у четвртак делове Хрватске и изазвало поремећаје у саобраћају и снабдевању струјом, преносе хрватски медији.

невреме гранични прелаз квар
