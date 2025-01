(ВИДЕО) УКРАЈИНЦИ ОПЕТ ЖЕСТОКО УДАРИЛИ ПО ДУБИНИ РУСИЈЕ Ево шта је погођено, а последице напада ТЕК ЋЕ СЕ ОСЕТИТИ

Један украјински дрон погодио је велику рафинерију нафте у Татарстану, потврдио је шеф украјинског Центра за сузбијање дезинформација

Украјински дрон је ударио у рафинерију нафте Танеко у Татарстану, јавио је руски Телеграм канал АСТРА

Радници рафинерије у Нижњекамску евакуисани су усред напада, а снимци показују како се дим диже са локације.

"Рафинерија игра кључну улогу у снабдевању горивом руске војске"

Андриј Коваленко, шеф украјинског Центра за сузбијање дезинформација, потврдио је информацију о нападу и истакао колики је стратешки значај погођене рафинерије.

- Рафинерија игра кључну улогу у снабдевању горивом руске војске. Уклањање рафинерија и нафтних складишта директно утиче на способност Русије да води интензиван рат - рекао је Коваленко.

Рафинерија, која прерађује више од 16 милиона тона нафте годишње, била је мета напада дроном у пролеће 2024. године, узрокујући штету на њеној примарној прерађивачкој јединици.

Рафинерија Танеко налази се у граду Нижњекамску, на око 1.300 километара од границе са Украјином.

🔥A fire at the “Taneco” refinery in Tatarstan — one of Russia’s largest oil refineries, processing around 16.2 million tons of oil annually — after unknown drones visit.



By the way, the distance is ~1,300 km—quite significant, just saying. pic.twitter.com/elrLFS8nKy

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) January 11, 2025