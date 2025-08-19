clear sky
(ВИДЕО) У УКРАЈИНИ ОДЈЕКУЈУ ЕКСПЛОЗИЈЕ Ваздушна опасност у целој земљи, усред преговора Руси напали ове области

19.08.2025. 08:26 08:36
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Фото: FOTO TANJUG/ Russian Defense Ministry Press Service via AP / Kateryna Klochko

Русија је извршила током ноћи напад на округе Кременчук и Лубни у Полтавској области Украјине, у коме је оштећена електроенергетска мрежа и више објеката, рекао је гувернер Володимир Кохут.

Он је у објави на Телеграму навео да је дошло до ванредног нестанка струје у насељима Полтавске области, и да је тренутно 563 фирми и 7.341 домаћинство без струје, преноси Униан.

 

 

- Срећом, у нападу није било жртава - додао је Кохут.

У више региона Украјине током ноћи и јутра проглашена је ваздушна узбуна због претње од руских крстарећих ракета и дронова.

Украјина
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Свет
