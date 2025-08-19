(ВИДЕО) У УКРАЈИНИ ОДЈЕКУЈУ ЕКСПЛОЗИЈЕ Ваздушна опасност у целој земљи, усред преговора Руси напали ове области
Русија је извршила током ноћи напад на округе Кременчук и Лубни у Полтавској области Украјине, у коме је оштећена електроенергетска мрежа и више објеката, рекао је гувернер Володимир Кохут.
Он је у објави на Телеграму навео да је дошло до ванредног нестанка струје у насељима Полтавске области, и да је тренутно 563 фирми и 7.341 домаћинство без струје, преноси Униан.
As the sun rose over Kremenchuk in the Poltava region, the city was shrouded in smoke. People had spent part of the night in fear. The city is now trying to recover after a massive nighttime shelling by the russians. They used everything they had: "Shahed" drones, ballistic… pic.twitter.com/LxoS3ZreUJ
— Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) August 19, 2025
- Срећом, у нападу није било жртава - додао је Кохут.
У више региона Украјине током ноћи и јутра проглашена је ваздушна узбуна због претње од руских крстарећих ракета и дронова.