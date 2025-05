(ВИДЕО) ВАТРА ГУТА ПРЕДГРАЂЕ ЈЕРУСАЛИМА, ХИЉАДЕ ЉУДИ ЕВАКУИСАНО Србија понудила помоћ у гашењу стихије

Према последњем извештају Ватрогасне и спасилачке службе, у гашењу ватре учествује 119 тимова, а у помоћ су притекли и ватрогасни авиони, пише Тајмс оф Израел.

У складу са планом појачања, данас се очекује долазак осам ватрогасних авиона из Италије и са Кипра. Ти авиони ће се придружити осталим ватрогасним летелицама, којих тренутно има десет, а које заједно са тимовима на терену настављају борбу против пожара.

Иако је седам градова у околини Јерусалима и даље под евакуацијом, становницима насеља Мево Хорон, који су јуче евакуисани због опасности од ширења пожара, дозвољено је да се врате кућама након 18 сати.

Међутим, и даље је на снази евакуација других насеља на том подручју, док ватрогасци и спасиоци настављају да гасе пожар.

Надлежни су ситуацију оценили као критичну, а власти су позвале грађане да остану опрезни и поштују све безбедносне мере.

Израелски премијер Бењамин Нетањаху прогласио је јуче ванредну ситуацију због пожара који су избили у близини Јерусалима, упозоривши да би пламен могао да допре до града, преносе израелски медији.

Он је у видео-изјави нагласио да је приоритет тренутно одбрана Јерусалима, додајући да су евакуисане хиљаде људи.

URGENT: Wildfires rage in Jerusalem hills, forcing evacuations & highway closures. 50+ fire crews & 10 planes fight flames.



Israel seeks aid from Greece, Cyprus, Italy, Croatia.



No deaths reported, 7 minor injuries. #Jerusalem #Israel #helevier #AshleyOgleOnFire #israil pic.twitter.com/D1s0y2QqJ5

— Eyes on the Globe (@eyes_globe) May 1, 2025