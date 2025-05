(ВИДЕО) ВЕЛИКИ НАПАД ДРОНОВИМА НА МОСКВУ Сва четири аеродрома затворена; Огласио се градоначелник

Сва четири главна аеродрома у главном граду привремено су затворена из безбедносних разлога, саопштила је руска ваздухопловна агенција Росавиатиа на Телеграму.

BBC наводи да је ово друга ноћ заредом да је руска престоница изложена таквом нападу.

Градоначелник Москве, Сергеј Собјанин, објавио је на друштвеним мрежама да је најмање 19 украјинских беспилотних летелица уништено пре него што су стигле до града, "из различитих праваца".

Рекао је да су делови оборених беспилотних летелица пали на један од главних путева за Москву, али да није било жртава.

Украјина још није коментарисала извештаје, који долазе након нових упада у руски Курски регион у понедељак.

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 - Ukrainian drones attacked Moscow and 13 other Russian regions on May 5, 2025, disrupting three major Moscow airports—Domodedovo, Vnukovo, and Zhukovsky—and targeting military and energy sites up to 700 miles from Ukraine’s front lines.



The strikes, which mark a… pic.twitter.com/UEPZAQMs1O

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 5, 2025